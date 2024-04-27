İslam Kalkınma Bankası 418 milyon dolarlık proje finansmanını onayladı

Bankadan yapılan açıklamada, İKB İcra Kurulu üyelerinin, Bankanın 2024 Yıllık Toplantısı’nın ilk gününde bir araya gelerek 418 milyon dolarlık finansmanı onayladığı belirtildi.

Toplantıda, aşağıdaki projelere finansman onayı verildi:

1. Tacikistan Rogun Hidroelektrik Santrali İnşası: 150 milyon dolar

2. Benin’de Manyok Projesi (Gıda Güvenliği): 60,57 milyon avro

3. Fildişi Sahili’nde Manyok Projesi (Gıda Güvenliği ve Ekonomik Büyüme): 70,46 milyon avro

4. Türkiye’deki Nakkaş-Başakşehir Otoyolu Projesi: 120 milyon avro

Açıklamada, İKB Grubu’nun, üye ülkelerin refah arayışlarını ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmalarını desteklemek ve aynı zamanda gelecekteki kalkınma sorunlarına karşı dirençlerini güçlendirmek konusunda her zaman kararlı olduğu ifade edildi.

İslam Kalkınma Bankası (İKB), 7 Aralık 1973’te aralarında Türkiye’nin de bulunduğu tamamı İslam Konferansı Örgütüne üye ülkeler tarafından kuruldu. Resmi olarak faaliyetlerine 20 Ekim 1975’te başlayan Banka, üye ülkeler ve Müslüman toplumların ekonomik kalkınma ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla faaliyet gösteriyor.