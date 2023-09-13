Alacak verecek kavgası kanlı bitti

Bursa’da alacak verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

KAYNAK: İHA
Alacak verecek kavgası kanlı bitti

Olay, merkez Osmangazi Mahallesi Ulubatlı Hasan Bulvarı'nda meydana geldi. Eyüp A. ve Mahsun T., aralarında alacak verecek meselesi olan şahısla buluştu. Kısa sürede tartışmaya başlayan taraflar bir anda kavgaya tutuştu.

aw029852-02.jpg

Şüpheli kişi yanında getirdiği silah ile Eyüp A. ve Mahsun T.‘yi bacaklarından yaraladı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

aw029852-01.jpg

Sağlık ekipleri yaralıları Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk ederken, polis olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Öne Çıkanlar
iPhone 15 özellikleri neler? Apple iPhone 15 kamerası nasıl olacak?
iPhone 15 özellikleri neler? Apple iPhone 15 kamerası nasıl olacak?
Hükümet EYT’lilerin yükünü TES ile işçinin sırtına yüklüyor
Hükümet EYT’lilerin yükünü TES ile işçinin sırtına yüklüyor
MasterChef All Star 87 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 87 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star eleme adayı kim oldu? 12 Eylül Salı MasterChef All Star’da eleme potasına kim gitti?
MasterChef All Star eleme adayı kim oldu? 12 Eylül Salı MasterChef All Star’da eleme potasına kim gitti?
Sapıklıkta birbirleri ile yarışıyorlar. “Annen de olsa sırtına bakamazsın. Diz kapağının üstü tahrik eder.”
Sapıklıkta birbirleri ile yarışıyorlar. “Annen de olsa sırtına bakamazsın. Diz kapağının üstü tahrik eder.”
Suriyeli ve Afganlar için yeni anayasa
Suriyeli ve Afganlar için yeni anayasa
Son Haberler
Düzcespor ayrılığı açıkladı Spor
Düzcespor ayrılığı açıkladı
Galatasaray ligde siftah yaptı Spor
Galatasaray ligde siftah yaptı
Lübnan’daki Filistin mülteci kampında çatışma: 6 ölü, 20 yaralı Dünya
Lübnan’daki Filistin mülteci kampında çatışma: 6 ölü, 20 yaralı
Ankara'da TOGG marka polis aracı göreve başladı Yaşam
Ankara'da TOGG marka polis aracı göreve başladı
hangikredi 14 eylül Ekonomi
hangikredi 14 eylül
Jandarma arabanın içinden gelen sesleri fark etti! Çuvalı açınca gözlerine inanamadılar Güncel
Jandarma arabanın içinden gelen sesleri fark etti! Çuvalı açınca gözlerine inanamadılar