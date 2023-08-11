Alacak verecek kavgasında kan aktı

Sakarya’nın Arifiye ilçesinde alacak verecek meselesi sebebiyle çıktığı öne sürülen kavgada bıçaklanarak yaralanan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

KAYNAK: İHA
Alacak verecek kavgasında kan aktı

Arifbey Mahallesi Atatürk Caddesi üzerindeki meydanda yaşanan olayda, iddiaya göre, alacak verecek meselesi sebebiyle Osman Bal (51) ile ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi arasında tartışma çıktı.

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Tartışmada Bal, şahıs tarafından bıçaklanarak yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında Bal’ı hastaneye sevk etti.

Ağır yaralı olarak burada tedavi altına alınan Bal, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri ise şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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