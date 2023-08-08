Alacak verecek meselesi kanlı bitti

Malatya’da iki kişi arasında alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada karnından vurulan 1 kişi ağır yaralandı.

KAYNAK: İHA
Alacak verecek meselesi kanlı bitti

Olay, gece yarısı Yeşilyurt ilçesi İsmet Paşa Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, bölgede bulunan bir çay ocağı önünde karşılaşan E.K. ile S.S. arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

aw003459-01.jpg

Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda E.K.'nin tabancasından çıkan kurşunların hedefi olan S.S. yaralanırken, E.K. kaçarak bölgeden uzaklaştı. Yaralı şahıs özel bir araçla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

aw003459-03.jpg

Bölgede çalışma yapan ekipler olay yerine yakın bir noktada park halinde buldukları şüpheliye ait araçta inceleme yaptı. Araç yapılan incelemeler sonrası oto parka çekilirken, zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

Öne Çıkanlar
İşte Hababam Sınıfı'nda çalınan Erkin Koray şarkıları. Erkin Koray Fesuphanallah Esterabim şarkı sözleri ne?
İşte Hababam Sınıfı'nda çalınan Erkin Koray şarkıları. Erkin Koray Fesuphanallah Esterabim şarkı sözleri ne?
Erkin Koray neden öldü? Erkin Koray’ın en sevilen şarkıları
Erkin Koray neden öldü? Erkin Koray’ın en sevilen şarkıları
Diş eti kanaması neden olur? Diş eti kanaması nasıl geçer?
Diş eti kanaması neden olur? Diş eti kanaması nasıl geçer?
Altın fiyatları düşecek mi? 7 Ağustos çeyrek gram altın ne kadar kaç TL?
Altın fiyatları düşecek mi? 7 Ağustos çeyrek gram altın ne kadar kaç TL?
Memleketin aydınlık birikimi tarikat ve cemaatlerin ensesinde olacak
Memleketin aydınlık birikimi tarikat ve cemaatlerin ensesinde olacak
Mete Gazoz kimdir? Dünya Şampiyonu Mete Gazoz kaç yaşında nereli?
Mete Gazoz kimdir? Dünya Şampiyonu Mete Gazoz kaç yaşında nereli?
Son Haberler
Evde mahsur kalan 2 yaşındaki çocuğu itfaiye kurtardı Yaşam
Evde mahsur kalan 2 yaşındaki çocuğu itfaiye kurtardı
Okan Buruk'tan Olimpija Ljubljana maçı öncesi flaş karar Spor
Okan Buruk'tan Olimpija Ljubljana maçı öncesi flaş karar
Önce önünde giden araca, ardından duvara çarptı Yaşam
Önce önünde giden araca, ardından duvara çarptı
İstanbul'da motosiklet denetimi Yaşam
İstanbul'da motosiklet denetimi
Takla atan otomobilde emniyet kemeri kullanmayan 4 genç yola savruldu Yaşam
Takla atan otomobilde emniyet kemeri kullanmayan 4 genç yola savruldu
Kayseri’de iki otomobil çarpıştı Yaşam
Kayseri’de iki otomobil çarpıştı