Alacak verecek meselesi kanlı bitti

Olay, gece yarısı Yeşilyurt ilçesi İsmet Paşa Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, bölgede bulunan bir çay ocağı önünde karşılaşan E.K. ile S.S. arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda E.K.'nin tabancasından çıkan kurşunların hedefi olan S.S. yaralanırken, E.K. kaçarak bölgeden uzaklaştı. Yaralı şahıs özel bir araçla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Bölgede çalışma yapan ekipler olay yerine yakın bir noktada park halinde buldukları şüpheliye ait araçta inceleme yaptı. Araç yapılan incelemeler sonrası oto parka çekilirken, zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.