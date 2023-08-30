Alacak verecek meselesi kanlı bitti: 1 yaralı

Olay, saat 16.30 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Mıhlıdut Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde bulunan iş yerinde bir araya gelen M.S.P. ile B.A. arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, M.S.P. tarafından tabancayla açılan ateş sonucu bacağına kurşun isabet eden B.A. yaralandı. Şüpheli şahsın kaçarak bölgeden uzaklaştığı olayda ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Bölgede çalışma yapan ekipler 1 adet boş kovan bulurken, M.S.P. olaydan yaklaşık 30 dakika sonra suç aletiyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

