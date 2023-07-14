Alacak verecek meselesinde kan döküldü

Olay, 14.30 sıralarında Battalgazi ilçesine bağlı Çöşnük Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Karakaş sokakta bir araya gelen M.F.K. ile A.A. arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın silahlı kavgaya dönüştüğü olayda A.A.’nın silahında çıkan kurşunların hedefi olan M.F.K. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı şahıs Battalgazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olayın şüphelisinin yakalanarak gözaltına alındığı olayla ilgili inceleme başlatıldı. (İHA)