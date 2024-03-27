Alacak verecek meselesinde silahlar konuştu: 7 yaralı, 12 gözaltı

Antalya’nın Kepez ilçesi Yeni Mahalle Karatay Caddesi üzerindeki bir kafede çıkan kavgada silahlar konuştu.

İddiaya göre, işletmenin eski sahibi ile yeni sahipleri arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Bir anda büyüyen tartışmada taraflar, tabanca pompalı tüfeklerle birbirlerine kurşun yağdırdı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, ilk belirlemelere göre 7 kişi yaralandı, 12 şüpheli gözaltına alındı. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

"6-7 YARALI GÖRDÜK"

Görgü tanığı bir vatandaş, “Alacak verecek meselesi sanırım. 6-7 yaralı gördük. Olay içeride meydana geldi” diye konuştu.

CEP TELEFONUYLA KAYDEDİLDİ

Cep telefonuna yansıyan olayda, tarafların arasında silahlı çatışma, birbirlerine eşya fırlatmaları, polisin olayı ayırma çabası yer aldı.