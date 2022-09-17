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İnternetteki 2. el alışveriş için Yargıtay'dan emsal karar

Yargıtay 15. Ceza Dairesi, internet ortamında ederinden ucuz satılık televizyon ilanı vermek suretiyle dolandırıcılık yaptığı iddia edilen sanığa verilen cezayı onadı. Bu tür olaylara karışanların 'Nitelikli dolandırıcılık' suçundan yargılanacak.

Haber Giriş: 17 Eylül 2022 Cumartesi - 14:14
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Alanları da satanları da ilgilendiriyor. İnternetteki 2. el alışveriş için Yargıtay'dan emsal karar

İnternetteki 2. el alışveriş için Yargıtay'dan emsal karar
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İHA'nın haberine göre, evine televizyon almak isteyen genç, bir internet sitesinde gördüğü ilan üzerine bir kişiyle 700 TL karşılığında anlaştı. Parayı belirtilen banka hesabına gönderen genç, beklediği televizyona bir türlü kavuşamadı. 

Tüm girişimlerine rağmen parasını da iade aylamayan genç mahkemenin yolunu tuttu. Siteye ilan veren ve banka hesabına para yatırılan iki sanık hakim karşısına çıktı. Ağır Ceza Mahkemesi, "Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" yapmakla suçlanan iki sanığa 2 yıl 6 ay hapis cezası verdi. 

Sanık avukatları kararı temyiz edince devreye Yargıtay 15. Ceza Dairesi girdi. Emsal nitelikte bir karara imza atan Daire, nitelikli dolandırıcılıkla suçlanan sanıklara verilen mahkumiyet kararını onadı.

Öte yandan hukukçular, tüketicilerin popüler internet sitelerinde gezinirken ederinden daha ucuza verilen ürün ilanlarına itibar etmemeleri gerektiğini dile getiriyor. 
Hukukçular, "Kimse, kimseye hele şu devirde ederinden daha ucuza bir ürün vermez. Eğer bir ürün piyasa değerinden daha uygun bir fiyata satılıyorsa araştırılması gerekiyor." uyarısında bulunuyor.

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