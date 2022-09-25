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Yargıtay'dan kadınların gizlice fotoğrafını çeken tacizciye ibretlik ceza

Kadınların gizlice fotoğrafını çeken tacizciye verilen 5 yıl hapis cezasını Yargıtay onadı.

Haber Giriş: 25 Eylül 2022 Pazar - 12:43
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Yargıtay caddede yürüyen kadınların fotoğrafını gizlice çeken tacizciye 5 yıl hapis cezası verdi

Yargıtay'dan kadınların gizlice fotoğrafını çeken tacizciye ibretlik ceza
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Ankara'da sokakta kadınların fotoğrafını çeken erkeğe verilen 5 yıl hapis cezası, Yargıtay tarafından onandı.

Türkiye Gazetesi'nden Yeşim Eraslan'ın haberine göre, Ankara’da bir kadını, caddede yürürken cep telefonuyla gizli kameraya çeken şahıs polis tarafından gözaltına alındı.

Şüphelinin telefonunda yapılan incelemede, altı farklı kadının aynı şekilde çekilmiş videoları ve fotoğrafları bulundu.

Zanlıya ‘özel hayatın gizliliğini ihlal’ suçundan dava açıldı. Yerel mahkeme, sanığı bu suçtan beş yıl hapse mahkûm etti. Karara itiraz edilince dosya Yargıtay’ın gündemine geldi.

Yargıtay 12. Ceza Dairesi, “Özel hayat kavramı, kişinin sadece gözlerden uzakta, başkalarıyla paylaşmadığı, kapalı kapılar ardında, dört duvar arasındaki yaşantısı ve mahremiyetinden ibaret değil. Kamuya açık alanda izin almadan bir kişinin görüntüsünü veya sesini kaydedemezsiniz” diyerek mahkemenin hükmünü onadı.

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Abbas
25.09.2022 12:55
İşte böyle ceza verilirse, gelsin de efelensin?  
 
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