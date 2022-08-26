Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Öğretim Üyesi ilanı verdi

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayımlanan ilana göre; Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’ne göre Profesör ve Doktor Öğretim Üyesi, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri gereğince de Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi istihdam

edilecektir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.