Alanya’da apartman alt katında yanan kartonlar paniğe neden oldu

Alevler itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, Payallar Mahallesi Gökçeler Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 3 katlı bir binanın kullanılmayan en alt katında bulunan karton kağıtlar, bilinmeyen bir sebeple yanmaya başladı. Apartman sakinleri, alevleri fark eder etmez durumu jandarma ve itfaiyeye bildirdi. Binada oturan vatandaşlar hızla dışarı çıkarken, itfaiye ekiplerinin yoğun çabası sayesinde yangın kontrol altına alındı. Olayda kimsenin zarar görmediği öğrenildi.