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Alanya Kestelspor'un deplasman dönüşü otobüsü devrildi. Bütün takım yaralı

TFF 3. Lig ekiplerinden Armoni Alanya Kestelspor'un takım midibüsünün deplasman dönüşünde devrilmesi sonucu 13 futbolcu, teknik direktör ile yardımcısı yaralandı.

Haber Giriş: 12 Mart 2023 Pazar - 11:32
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Alanya'da maç sonu kaza: 2'si ağır 15 yaralı var

Alanya Kestelspor'un deplasman dönüşü otobüsü devrildi. Bütün takım yaralı
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Kulüpten yapılan açıklamada, kazanın dün oynanan Yeşilyurt Ofspor müsabakası dönüşü saat 04.20'de Alanya girişindeki Ulaş mevkisinde meydana geldiği bildirildi.

Kazada teknik direktör ve yardımcısı ile 13 futbolcunun yaralandığı kaydedilen açıklamada, "Yaralıların kaza sonrası bölgedeki hastanelere nakilleri yapılmış, tedavilerine başlanmıştır. Hepimizi derinden üzen bu ağır kazada şükürler olsun ki can kaybımız yoktur. Bir oyuncumuzun Akdeniz Üniversitesi Hastanesine ameliyat için sevki yapılmış olup, diğer bir oyuncumuz da Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ameliyata alınmıştır. Diğer oyuncularımızın ve teknik ekibimizin tedavileri ise devam etmektedir." ifadesi kullanıldı.
Kulüp başkanı Levent Uğur, yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğunu açıkladı.
Armoni Alanya Kestelspor, cumartesi günü TFF 3.lig 2. Grup'ta deplasmanda karşılaştığı Ofspor'u 1-0 mağlup etmişti.
FEDERASYON MESAJ YAYINLADI
Türkiye Futbol Federasyonu ise konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Yeşilyurt D.Ç. Ofspor deplasmanı dönüşü takım otobüsü kaza yapan TFF 3. Lig kulübü Armoni Alanya Kestelspor'a geçmiş olsun dileklerimizi iletir, yaralılara acil şifalar dileriz." ifadelerini kullandı.

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