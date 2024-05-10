Kars’ta yaşayan Kars Almanlarını duydunuz mu hiç? Bir tarafta Atatürk bir tarafta Türk Bayrağı

Kars Almanları 150 yıla yakın süredir Kars’ta ikamet ediyor. 93 harbinde Kars’a göç eden 60 Alman ailelerden geriye ise sadece August Albuk ile çocukları ve kız kardeşi Kanida Turhal ve onun çocukları kalmış.

Kars’a geliş hikayeleri ise şöyle: 1893 yılında Alman-Rus savaşı patlak veriyor. Bu savaşta esir düşen Almanlar, Estonya’ya yerleştiriliyor. Osmanlı-Rus savaşı patlak verip Osmanlı, Kars’ı kaybedince Rusya’nın eline geçen Kars’a buradaki Almanlar gönderiliyor.

Almanların gönderildiği köy, şehir merkezine 5 Km uzaklıktaki “Karacaören” köyü. Köy, Türkiye’de ilk Alman köyü olma özelliği taşıyor. Sonrasında Almanlar çevre köylere de yayılım gösteriyor ve Paşaçayırı Köyü’nü kuruyorlar.

Almanların en sevdiği köy de yine bu köy oluyor ve buraya “Kafkas Almanları” anlamına gelen “Kaukasiendeutsche” diyorlar. Bugün ise “Küçük Estonya” anlamına gelen “Nevis Tonka” köyünü kuran 60 Alman aileden geriye sadece August Albuk ve kız kardeşi ve onların ailesi kalıyor.

İki kardeşin eşleri ise Türk. Erzurumlu Yadigar Albuk ile evli olan August’un Bünyamin ve Meryem adında iki çocuğu var. Eşinin Müslüman olması nedeniyle aile içinde hem Hıristiyan hem de Müslüman bayramları kutlanıyor. Albuk’un eşi orucunu tutup, namazını kılarken, Hıristiyan bayramlarında da Albuk, kendi dini vecizelerini yerine getiriyor. Birbirlerinin ibadetine saygı duyan çift çocuklarını ise hangi dini seçmeleri gerektiğine yönelik yönlendirmiyor.