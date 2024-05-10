Katil, devlet nişanıyla onurlandırıldı

Kaynak: Haber Merkezi
Katil, devlet nişanıyla onurlandırıldı
Vahşi bir cinayetten 9 yıl kesinleşmiş hükmü bulunan ve Ocak ayında Ukrayna askerleri tarafından öldürülen zanlının ailesine vatanseverlik nişanı takdim edildi.

Dmitri Bout adlı katil bundan 10 yıl önce iş çıkışı bir bara gitti. Barda tanıştığı bir kadınla hoş vakit geçirip gecenin ilerleyen saatlerinde soluğu kadının evinde aldı. Bilinmeyen bir nedenle kavgaya tutuşan ikili alkolün de etkisiyle birbirlerini öldürmeye kastettiler. Bout genç kadının ağzını tülbentle tıkayıp boğdu ve talihsiz kadının cesedini testereyle parçaladı.

Bu olayın ardından kısa bir süre sonra yakalanan katil, çıkartıldığı mahkemede 9 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Bout cezasının 3. yılında Rusya Devleti'nin PMC Wagner şirketi ile hapishanelerdeki mahkumları 6 ay Ukrayna cephelerinde savaşma kaydıyla özgür bırakma kampanyasına katıldı ve Donbast cephesine sevkedildi. 2023'in Ocak ayında yapılan resmi açıklamada Donbast cephesinde öldüğü açıklandı.

Katilin ailesine bugün Arzamas Belediye Başkanı Shchelokov tarafından Rusya vatanseverlik nişanı verildi. Başkan nişan taktimi için organize edilen törende "Bugün, Arzamas topraklarını şanlı kılan bir kahramanı onurlandırıyoruz. Şahsım adına böyle bir kahramanla aynı topraklarda yaşamış olmaktan gurur duyuyorum" diye konuştu. Aileye takdim edilen nişandan sonra Arzamas şehitliği duvarını, Dmitri Bout'un hatırası için adının yazılı olduğu bir levha eklendi.

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