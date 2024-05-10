Dervişoğlu kapıları kapattı: Millete ekmek bulamazsanız Anayasa yiyin dedirttirmeyeceğiz

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Ordu'daki mitingde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin karşı karşıya olduğu ekonomik zorlukları dile getirdi ve "yeni anayasa" vaatleriyle dikkatleri başka yöne çekmeye çalışanlara karşı uyarılarda bulundu.

Dervişoğlu, “Bazıları 'Sıkıntılarınızı unutun, yeni bir anayasa yapacağız' diyor. Ancak biz, halkımıza 'Eğer ekmek bulamazsanız, anayasa yiyin' demeyeceğiz” şeklinde konuştu.

Dervişoğlu'nun konuşmasının öne çıkan noktaları şunlar:

"GEÇMİŞİN KAVGALARINI BUGÜNE TAŞIMAYAN İNSANLARIZ"

“Ben 60'lı yılların çocuğuyum. Çocukluğumuzda yaşanan darbe, gençliğimizdeki muhtıra ve 80'lerdeki darbe hayatımızı şekillendirdi. Eğer Belçika ya da Hollanda bizim yaşadıklarımızı yaşasaydı, her 250 metrede bir akıl hastanesi inşa ederlerdi. Geçmişte yaşadığımız acılara artık gülümseyebiliyoruz. Biz, geçmişin kavgalarını bugüne taşımayan insanlarız. Her zaman büyüklerimize sahip çıktık."

'EĞER EKMEK BULAMAZSANIZ, ANAYASA YİYİN' DEMEYECEĞİZ”

"Emeklisi, yetimi, atanamayan öğretmeni, geçimini sağlayamayan sabit gelirli vatandaşlarla birlik olmaya devam edeceğim. Buradan ilan ediyorum: Vatandaşlarımız bu kadar büyük sıkıntılarla mücadele ederken, dört mevsimi kış gibi geçiren bu dönemde, hiçbir siyasetçinin bu meydanlarda baharı yaşamasına izin vermeyeceğim. Türkiye'nin ciddi sorunlarını unutturup basit tartışmalar yaratmaya çalışanların oyununa düşmeyeceğime söz veriyorum. 'Sıkıntıları unutun, biz yeni bir anayasa yapacağız' diyenlere sesleniyorum; halkımıza 'Eğer ekmek bulamazsanız, anayasa yiyin' demeyeceğiz.”