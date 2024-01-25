Alanya'da trafik kazası. 1 turist öldü

Kaynak: İHA
Alanya'da trafik kazası. 1 turist öldü
Antalya'nın Alanya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 Kanadalı şahıs hayatını kaybetti.

Bir Kanadalı turistin hayatını kaybettiği trafik kazası, Seki Mahallesi’nde D-400 kara yolunda meydana geldi.

Aktarılan bilgilere göre, A.A.’nın idaresindeki 07 FRU 70 plakalı araç, yolun karşısına geçen Kanada'lı bir turist 58 yaşındaki Bornia Daiboun Sahel’e çarptı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yapılan incelemenin ardından Sahel’in hayatını kaybettiği belirledi.

Yetkililer tarafından gözaltına alınan sürücü A.A. ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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