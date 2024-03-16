Alanyaspor: 1 Kayserispor: 0

Kaynak: Haber Merkezi / AA
Alanyaspor: 1 Kayserispor: 0
Alanyaspor konuk ettiği Kayserispor'u 90+13'te Oğuz Aydın'ın golüyle 1-0 yendi.

Süper Lig'in 30. haftasında alt sıralardan kurtulmak isteyen Alanyaspor ve Kayserispor karşı karşıya geldi.

Mücadeleye Alanya Oba Stadı' ev sahipliği yaptı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi. İkinci yarının büyük bölümünde de gol sesi çıkmadı.

Ev sahibi ekipte; 90+13. dakikada sahneye Oğuz Aydın çıktı. Alanyaspor altın değerinde 3 puanın sahibi oldu.

Üst üste üçüncü galibiyetini elde eden Alanyaspor, yenilmezlik serisini sürdürdü.

Bu sonuncun ardından Alanyaspor puanını 39 yaptı. Kayserispor ise 36 puanda kaldı.

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