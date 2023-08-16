Alanyaspor yönetimi hesap vermeli. Şikeciyi aldılar milyonlarca lirayı çöpe attılar

Sedat Kaya- Yeniçağ

Yeniçağ gazetesi, Alanyaspor Brezilya'dan Eduardo Bauermann'ı transfer ederken uyarmıştı.

"Yapmayın etmeyin! Bu adam şikeden ülkesinde ceza aldı. Oynatamazsınız" demişti.

Dinlemediler.

Milyonlarca euroyu verip transfer ettiler.

Şimdi oynatamıyorlar.

Çünkü şikecinin lisansını tescil ettiremiyorlar.

Brezilya Futbol Konfederasyonu (CBF) dünyaya örnek olmak için, Yüksek Spor Mahkemesi'nin şikeden suçlu bulduğu 9 futbolcunun dosyasını FIFA'ya gönderdi ve cezalarının dünya genelinde infaz edilmesini istedi. Mektupta şikenin cezasız kalmayacağını göstermek için FİFA'ya bağlı 211 ülke federasyonun da bu futbolcuların lisanslarını askıya almaları gerektiği vurgulandı.

Bu gelişmenin ardından Türkiye Futbol Federasyonu

Eduardo Baurmann'ın lisansını henüz tescil etmedi.

TFF'nin resmi internet sitesinde lisanslı futbolcular listesinde Bauermann bulunmuyor.

Bu nedenle Aytemiz Alanyaspor Başakşehir ile oynadığı sezonun ilk maçında bu futbolcuyu kadrosuna alamadı.

Bundan böyle de oynatabilmesi imkansız gibi.

Şimdi Alanyaspor yönetimine sormak gerekiyor.

Bu futbolcunun şikeci olduğunu bilmenize rağmen neden transfer ettiniz?

Yazık değil mi Alanyaspor'un parasına?

Yazık değil mi bu ülkenin parasına?

Bunun hesabını kim verecek?