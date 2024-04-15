Alanyaspor'da Fatih Tekke tepkisi

Alanyaspor; sahasında Galatasaray'a 4-0'lık skorla mağlup oldu.

Karşılaşmanın 19. dakikasında yardımcı hakeme itiraz eden teknik direktör Fatih Tekke kırmızı kartla tribüne gönderildi.

Yardımcı antrenörü Orhan Çıkırıkçı, Galatasaray maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Fatih Tekke'nin kırmızı kartına tepki gösteren Çıkırıkçı şu ifadeleri kullandı:

"Bir takımın hocasını böyle kolay dışarı atmak, cezalandırmak... Bütün hocalar aynı şekilde müdahale ediyor. Kenarda yan hakeme... Ofsayt pozisyonu geldi taç oldu yine devam ettirdi. Demek kurallar herkese farklı işliyor! Çok dengesiz oldu. Hocamızın atılması oyunu etkiledi."