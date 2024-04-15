Ali Koç izin istedi Eda Erdem 'maşallah' diyerek kabul etti

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Ali Koç izin istedi Eda Erdem 'maşallah' diyerek kabul etti
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile kadın voleybol takımının kaptanı Eda Erdem arasında Eczacıbaşı Dynavit maçı sonrası ilginç bir diyalog yaşandı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, futbol takımının maçlarına "uğursuz" geldiği için gitmiyor. Başkan Koç, kadın voleybol takımına ise tam tersi "uğurlu" geliyor.

Eczacıbaşı Dynavit ile oynanan Vodafone Sultanlar Ligi Final Serisi'nin üçüncü maçını tribünden izleyen Ali Koç, 3-0'lık galibiyet sonrası keyifliydi.

Seride 2-1 öne geçen Sarı-Lacivertliler, perşembe günü oynanacak karşılaşmayı da kazanması halinde şampiyonluğunu ilan edecek.

Bu karşılaşmanın ardından Fenerbahçe'de dikkat çeken bir diyalog yaşandı.

Mücadeleyi salondan takip eden Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, maçın ardından takım kaptanı Eda Erdem'e, bir sonraki maç için "Perşembe geleyim mi?" sorusunu yöneltti.

Fenerbahçe Opet kaptanı Eda Erdem ise, bu sorunun ardından, "Evet, perşembe görüşüyoruz. 7'de yine." diye cevap verdi.

Ali Koç, bu cevabın ardından, "Ayağım uğurlu geliyor galiba size." dedi. Eda Erdem'in bu sözlere cevabı ise, "Maşallah, devam" oldu.

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