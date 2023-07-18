Alanyaspor'dan Konyaspor'a farklı tarife

Alanyaspor'la Konyaspor hazırlık maçında karşı karşıya geldi.

KAYNAK: AA
Alanyaspor'dan Konyaspor'a farklı tarife

Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, ikinci hazırlık maçında Konyaspor'u 3-1 mağlup etti.

Yeni sezon öncesi çalışmalarını Erzurum'un Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdüren Corendon Alanyaspor ile Konyaspor, hazırlık maçında karşılaştı.

Kamp merkezindeki sahada oynanan müsabakanın ilk yarısında iki takımdan gol sesi çıkmadı.

İç Anadolu ekibi, ikinci yarının 58. dakikasında Cikalleshi'nin penaltı golüyle 1-0 üstünlük sağladı.

Alanyaspor, maçın 65 ve 76. dakikasında Oğuz Aydın'ın bulduğu gollerle 2-1 öne geçti.

Karşılaşmanın 85. dakikasında Alanyaspor, rakip oyuncunun kendi kalesine attığı golle farkı ikiye çıkardı.

Kalan bölümde skorda bir değişiklik olmadı ve Corendon Alanyaspor sahadan 3-1 üstün ayrıldı.

Akdeniz ekibi, üçüncü ve son hazırlık maçını 20 Temmuz Perşembe günü Fraport TAV Antalyaspor ile yapacak.
(AA)

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