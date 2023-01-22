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Farioli: Karışık duygular içindeyim

Alanyaspor Teknik Direktörü Francesco Farioli, "O kadar iyi oynarken bir gol daha bulup maçı daha iyi bir senaryoya getirebilirdik" dedi

Haber Giriş: 22 Ocak 2023 Pazar - 20:00
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Alanyaspor'un hocası Farioli'den açıklama

Farioli: Karışık duygular içindeyim
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Alanyaspor Teknik Direktörü Francesco Farioli, Karagümrük'le 2-2 berabere kaldıkları maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında, ilk yarıda iyi bir oyun ortaya koyduklarını söyledi.

Maça çok iyi başladıklarını anlatan Farioli, "Maçı kontrol ediyorduk, çok da şans bulduk. Daha maç başladıktan bir iki dakika sonrasında da golü bulduk. Sadece kötü olan bir nokta varsa, o da ilk yarıda bir gol daha bulamamaktı. O kadar iyi oynarken bir gol daha bulup maçı daha iyi bir senaryoya getirebilirdik." diye konuştu.

Farioli, ikinci yarının ilk 15 dakikasında kontrolü biraz kaybettiklerini aktararak, şunları kaydetti:

"Karagümrük, çok kaliteli bir takım, 15 dakika bile verseniz bir şeyler yaratabiliyorlar. Özellikle burada Borini'ye dikkat çekmek istiyorum. İnanılmaz bir performans gösterdi. Hem sezon içinde hem de bu maçta. Performansı inanılmaz. Çok üst seviye bir oyuncu. Yine de bence bir puan için mutlu olmalıyız. Sonuçta geri düştük, sonrasında tekrar geri geldik. Bu önemliydi. Maçı kazanabilirdik ama stattan puansız da ayrılabilirdik. Karışık duygular diyebilirim."

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