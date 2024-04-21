Albino baykuş yavrusu tarihe geçti

İnsanoğlu’nun farklı renklerde olan hayvanlara ilgisi tarih boyunca süregelen vazgeçemeyeceği bir alışkanlık. Bu hayvanlar arasında da özellikle albino yani beyaz olan hayvanlar ilk sıralarda yer alıyor. İspanya’da bulunan 40 günlük albino Avrasya Kartal Baykuşu da bu sebepten dolayı hem ilgileri üzerine çekti hem de tarihte ilk oldu.

İspanya'da Monte El Valle y Sierras de Altaona y Escalona adlı bölgede bulunan bu albino baykuş yavrusunun ise gözleri tıpkı diğer baykuşlar gibi parlak turuncu renkte. Bununla beraber kanat tüyleri arasında az sayıda da olsa renkli tüy bulunuyor. Bulunan bu albino Baykuş yavrusuna Blanquita adı verilmişti.

ÖMRÜNÜN 3 AY OLDUĞU BELİRTİLDİ

Bu albino baykuş yavrusu için yeni bir makale yayımlandı. Yeni bir makaleyle dünyaya duyurulan Blanquita'nın ömrünün ise yalnızca 3 ay olduğu belirtildi.

ÖLÜ BULUNDU

Bilim insanları tarafından takip edilen baykuş yavrusu, yuvasından 20 kilometre mesafede ölü bulundu.

ZEHİRLİ KEMİRGEN YEDİĞİ DÜŞÜNÜLÜYOR

Bilim insanları bu durumun sebebinin ise baykuşun zehirlenmiş bir kemirgeni yemesi olduğunu düşünüyor. Zehirlenen baykuş bu sebepten dolayı diğer hayvanlar tarafından öldürülmüş.