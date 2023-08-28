Aldo 88 yaşında ama sahnede fırtına gibi esiyor. Performansıyla herkesi şoke etti

Canlı müzik deyince ilk akla gelen sanatçılar arasında yer alan 90'lı yılların yıldızı Aldo, 88 yaşına rağmen sahnede gençlere taş çıkartıyor.

Aldo 88 yaşında ama sahnede fırtına gibi esiyor. Performansıyla herkesi şoke etti

90'lı yıllara damga vuran şarkıcı Aldo, sahne performansıyla yıllardır kendisini tanıyan orta yaş üstü hayranları kadar genç kuşak eğlence severlerin de ilgi odağı olmayı başarıyor. Aldo’nun kendisini dinlemeye gelenlerle kurduğu, her sanatçının özlem duyacağı sıcaklıktaki diyalog ise programa ayrı bir renk katıyor.

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Sanatçının sosyal medyada yayınlanan son sahne performansı ise herkesi şoke etti. 88 yaşında olmasına rağmen sahnede 2 saat kalan ve hareketli dansıyla dikkat çeken Aldo, seslendirdiği Yunanca şarkılarla dinleyenleri mest etti.

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88 yaşında olmasına karşın sahne şovuyla hayranlarını coşturan sanatçı bu enerjinin kaynağını soranlara “Müzik ruhumun da bedenimin de gıdası” sözleriyle karşılık veriyor ve “Sahne sağlığıma iyi geliyor” diyor.

Sevenleri Aldo’yu “Demlenmiş sanatçı” diye tanımlıyor ve “Onunla eğlenceyi yudum yudum içiyoruz” diyorlar.

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