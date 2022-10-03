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UEFA Başkanı Ceferin'i tehdit etmişler

Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) Başkanı Aleksander Ceferin, kendisi için artık Avrupa Süper Ligi diye bir sorunun olmadığını söyledi.

Haber Giriş: 3 Ekim 2022 Pazartesi - 22:40
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Aleksander Ceferin AIPS Kongresi'nde açıkladı: Beni tehdit ettiler

UEFA Başkanı Ceferin'i tehdit etmişler
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İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen Uluslararası Spor Yazarları Birliği (AIPS) Kongresi'ne katılan Ceferin, burada güncel konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.


Süper Lig fikrinin ilk çıktığı zamanların kendisini çok yıprattığını söyleyen Ceferin,"Süper Lig fikrinin ilk çıktığı zamanlar çok zorluydu. Zamanı geldiğinde bunun hakkında daha çok konuşabilirim hatta bir kitap bile yazabilirim. 48 saat boyunca uyuyamadığım, yemek yiyemediğim veya su içemediğim zamanlar oldu. Beni aradılar hatta tehdit mesajları bile aldım. Perez veya Agnelli ile herhangi bir ilişkim yok. Şampiyonlar Ligi finalinde birbirimize selam verdik ve yan yana oturduk çünkü UEFA benim kişisel mülküm değil. Finalistler her zaman UEFA başkanının yanına oturur." dedi.

İspanya'nın Real Madrid Kulübü Başkanı Florentino Perez'in Avrupa Süper Ligi projesini yeniden gündeme getirip, bu projede ısrar ettiğinin anımsatılması üzerine Ceferin, "Biz bu Süper Lig konusunu çok uzun süre konuştuk. Benim için artık böyle bir sorun yok." ifadesini kullandı.

Ceferin, bu projeyle küçük kulüplerle karşılaşılmak istenmediği ve tüm Avrupa modelinin değişmesi gerektiğine dikkati çekerek, bunun çok büyük bir hata olacağını, kendisinin de bunun hakkında konuşmak istemediğini dile getirdi.

UEFA Başkanı, Avrupa futbolunun bugün geçmişte hiç olmadığı kadar bir bütün olduğunu da söyledi.

Diğer yandan Ceferin, UEFA başkanlığına yeniden aday olacağını, şu ana kadar 55 destek mektubu aldığını ve muhtemelen yarışa tek aday olarak gireceğini kaydetti.

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