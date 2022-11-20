Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) bugün yapılacak. ALES sınavına girecek adaylar sınava dair önemli bilgileri arama motorlarında araştırıyor. Peki, ALES başladı mı? 2022 ALES saat kaçta başlıyor, ne zaman bitecek?

2022 ALES/3 NE ZAMAN?

ALES/3 sınavı 20 Kasım 2022 (Bugün) tarihinde saat 10.15 başlayacak.

ALES/3 sınavının sonuçları ise 9 Aralık 2022'de açıklanacak.

ALES SAAT KAÇTA YAPILACAK?

ALES/3 saat 10.15'te başlayacak ve 12.45'te sona erecek.

2022 ALES/3 SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN?

ALES/3 sınavının sonuçları ise 9 Aralık 2022'de açıklanacak.