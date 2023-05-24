ALES/2 başvuruları ne zaman? 2023 ALES sınavı ne zaman?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES/2 başvuruları detayları belli oldu. ALES/2 sınavına girecek adaylar 2023 ALES/2 başvuru detaylarını merak ediyor. Peki, ALES/2 başvuruları ne zaman? 2023 ALES sınavı ne zaman?

ALES/2 başvuruları ne zaman? 2023 ALES sınavı ne zaman?

Yılın ilk ALES sınavının gerçekleşmesinin ardından ALES/2 sınav başvurularının ne zaman olduğunu araştırıyor. Peki, ALES/2 başvuruları ne zaman? 2023 ALES sınavı ne zaman?

Üniversite mezunu olan kişilerin, yüksek lisans eğitimi alabilmek için katılım sağladığı ALES sınavları için 2023 takvimi belli oldu.

2023 ALES/2 NE ZAMAN?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2023 ALES takvimi sonrasında sınav tarihleri belli oldu.

Buna göre; Bu yılın ikinci ALES sınavı 20 Ağustos 2023 tarihinde yapılacak.

2023 ALES/2 BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından bu yılın ikinci ALES sınavı için başvuru tarihleri de açıklandı.

Buna göre; ALES/2 başvuruları 4 Temmuz 2023 tarihinde başlayıp, 10 Temmuz 2023 tarihinde sona erecek.

Sınavın geç başvuruları ise 19 Temmuz 2023 tarihinde alınacak.

ALES/2 BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Yurt genelinde binlerce kişinin katılım göstereceği ALES sınav ücreti 185 TL olarak açıklandı.

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