Alev topuna dönen palmiye ağaçları korku dolu anlar yaşattı

Olay, Mersin Antalya D-400 karayolu kenarındaki palmiye ağaçlarının bulunduğu bölgede meydana geldi. Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede yayıldı ve çevredeki binalara kadar ulaştı. Olayın görüntüleri bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 3 itfaiye aracı, yangına müdahalede bulundu. Rüzgarın etkisiyle karayoluna kadar savrulan kıvılcımlar sebebiyle polis ekipleri de güvenlik önlemi aldı. Yaklaşık yarım saat süren müdahalenin ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü ve çevredeki bina ve iş yerlerine ulaşmadan önlendi.

Mahalle sakinlerinden Arda Gezer, yangını fark ettiklerinde alevlerin yükseldiğini ve itfaiye ekiplerinin hızlı bir şekilde müdahale ettiğini belirterek, "Söndürdüler şu an bir sıkıntı yok. Bir telaşlanma oldu, herkes itfaiyeyi aradı. Söndürdüler erkenden, bir şey olmadan bitti" dedi.

Yangın sonrası bölgede soğutma çalışmaları yapılırken, yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.