Alevler içinde kalan bahçıvan katil çıktı. Cesedi yakmaya çalışırken alev almış

Bursa Orhangazi’de İnkaya Mahallesi’nde bir villada çıkan yangında Ali Vurgun isimli vatandaş alevlerin arasında kaldı. Ali Vurgun'un vücudunda yanıklar oluştu. Vurgun, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bursa Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Söndürme çalışmalarının ardından ise villanın bodrum katında yanmış bir ceset bulundu. Vurgun'un M.Ş'ye ait olduğunu söylediği ceset, kimlik tespiti için Bursa Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Olayın ardından soruşturma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kamera kayıtlarının görüntülerini izleyip görgü tanıklarının ifadesine başvurdu.



Yapılan soruşturmanın ardından tedavi gördüğü hastanede ifadesi alınan Ali Vurgun, cinayeti itiraf etti.



Vurgun, boşanma aşamasındaki eşini M.Ş'nin rahatsız ettiğini, bu sebepten dolayı aralarında tartışma çıktığını, tartışmanın ardından kiralamış olduğu villada M.Ş'yi bıçaklayıp öldürdüğünü, cesedi 5 gün villada saklayıp daha sonra yakmaya çalıştığı sırada elindeki yanıcı maddenin bir anda alev almasıyla bodrum katta yangın çıktığını söylediği öğrenildi.