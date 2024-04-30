Kendisini besleyen makinisti tren istasyonunda bekleyen köpek duygulandırdı

Kaynak: Haber Merkezi
Kendisini besleyen makinisti tren istasyonunda bekleyen köpek duygulandırdı
Sokak köpeğinin istasyonda kendisini besleyen makinisti beklediği anlar sosyal medyada viral oldu.

Ankara'nın Mamak ilçesindeki Kayaş tren istasyonunda görev yapan makinist, paylaştığı bir videoyla izleyenleri duygulandırdı. Videoda, kendisini besleyen makinisti düzenli olarak istasyonda bekleyen bir sokak köpeğinin, her seferinde trenin geldiği saatte koşarak onu karşıladığı görüldü.

Bu duygusal anlar, makinistin cep telefonuyla kayda alınarak sosyal medyada paylaşılmasıyla dikkatleri üzerine çekti. Videoyu paylaşan makinist, köpeğin sadakatini ve beklentisini vurgulayarak, "Vardır, herkesi bekleyen biri. Bekliyor, çünkü biliyor. Geleceğim saat ve dakikasına kadar biliyor, karnının doyacağı yerin orası olmadığını bildiği için koşuyor" notunu düştü. Sosyal medyada kısa sürede viral olan o görüntü, izleyenleri duygulandırırken kullanıcılar, sokak köpeğinin karnını doyuran makinisti takdir etti.

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