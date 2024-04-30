Şansal Büyüka Erden Timur gerçeğini açıkladı. Galatasaray taraftarı şok olacak

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Şansal Büyüka Erden Timur gerçeğini açıkladı. Galatasaray taraftarı şok olacak
Dursun Özbek'in adaylığını açıklaması sonrası ortaya çıkan Erden Timur iddiaları ile ilgili Şansal Büyüka'dan çarpıcı bir yorum geldi.

Süper Lig’de ezeli rakibi Fenerbahçe’nin 4 puan önünde adım adım şampiyonluğa ilerleyen Galatasaray’da gözler yaklaşan seçimlere çevrildi.

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ADAYLIĞINI AÇIKLADI

Olağan mali bütçe toplantısında konuşan mevcut başkan Dursun Özbek 25 Mayıs’ta yapılacak seçimler için adaylığını açıklayan ilk isim oldu.

"DURMADAN ÇALIŞACAĞIM"

Özbek yaptığı adaylık açıklamasında, “25 Mayıs'ta seçimli olağan genel kurulumuz var. Önümüzdeki dönemde bu onurlu göreve yeniden adayım. Yeniden seçilirsem başardıklarımızın daha fazlasını yapmak için hiç durmadan çalışacağım" ifadelerini kullandı.

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AFFINI İSTEDİ

Dursun Özbek’in adaylığını açıklamasının ardından yönetim kuruluna alacağı isimler merak konusu olmaya başlarken bomba bir iddia gündeme düştü.

2 sezondur yaptığı transferlerle her ne kadar taraftarın sevgilisi haline gelen Başkan Vekili Erden Timur yeni yönetimde olmak istemediğini belirterek affını istedi.

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"KIRGINLIKLAR VAR"

Konu ile ilgili 343 Youtube kanalında açıklamalarda bulunan Şansal Büyüka, "Benim duyduğum yönetime kendi isteğiyle girmek istemiyor. Buna sebep olarak işlerinin yoğunluğu, bir de kendisi söylemese de bazı kırgınlıkları var, camianın içerisindeki kişilere. Eğer yönetime girmezse Galatasaray'da bir Erden Timur boşluğu oluşur. Seçime kadar ikna edilmesi gerekiyor" dedi.

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