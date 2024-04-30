Yatak odası dekorasyonu için 5 ipucu. Boğulmamak için dikkat

İster klasik ister modern...Yatak odası nasıl bir tarz oluşturmak istersiniz. Yatak odası oluştururken, nasıl bir stili benimsersizin. İyi bir dekorasyona imza atabilmeniz için bazı yazısız kurallara dikkate almalısınız. Perde seçiminden duvar aksesuarlarına, yatak odası mobilyasından avize seçimine kadar 5 kural etrafında işte yatak odası seçimi...

* YATAK ODASI İÇİN TEMA BELİRLEYİN

'Tema' yatak odası dekorasyonunda olmazsa olmazıdır. Bu nedenle kişisel beklentilerinize ve zevklerinize uygun bir tema seçilmeli. Sakin bir atmosfer yaratmak istiyorsanız, kendinizi rahat hissettirecek alan yaratmalısızın. Bütünlüğün bozulmaması açısından yatak odası için seçeceğiniz mobilyalar da tercih ettiğiniz temaya uygun olması gerekir. Biraz kafanızı dağıtabileceğiniz, huzurlu bir temaya sahip olmak için renk yatak odası seçimi yapmanız gerekir. Beyaz, krem ve açık kahvenin tercih edildiği takımlar yaşam alanına büyük katkı sağlayacaktır.

Eğer yatak odanızın romantik bir temaya sahip olmasını istiyorsanız, bu durumda detaylar çok önemli. Aksesuarlar da bir başka dikkat edilmesi gereken konu. Romantik bir yatak odası dekorasyonunda perde ve metal detayların seçimi çok önemli… Fransız romantikliği esintilerine sahip bir yatak odası için Carpinus Yatak Odası uygun seçeneklerden biri olabilir. Ürünün detaylarını incelemenizde fayda var.

* ÖNE ÇIKACAK EŞYAYA DİKKAT

Yatak odasında yıldızlaşacak eşyaya dikkat...Yatak odası dekorasyonunda unutmamanız gereken bir konuda yıldızlaşacak eşya. Mesela çok gösterişli gartdırop, dikkat çeken bir yatak veya yatak başlığı...Avizeler de etkileyici olabilir. Onun için öne çıkarmak için mutlaka tek bir eşya belirlemek mutlaka akılda tutulmalı. Vilevu Yatak Odası gibi ihtişamlı takım tercih ettiğinizde, genel olarak oda içerisinde kullanacağınız diğer eşyaları daha yalın seçeneklerden yana tercih etmenizi öneririz.

* UYUMA DİKKAT

Sağlıklı uyku konusunda hassasiyetiniz fazla uykuya dalmanızı kolaylaştıracak bir ortam oluşturmak şart. Onun için de yatak odasında uyumlu parçaları bir araya getirin. Birbirine yakın renk tonlarına benzer dokulara sahip olan mobilyaları tercih edebilirsiniz. Ayrıca perdeler ve ev tekstili ürünlerinde de uyum yakalamak önemli. Krem ya da açık kahve tonlarında perdeler ve yatak örtüsü gibi tekstil ürünlerini bir arada kullanabilirsiniz. Bu şekilde hayal ettiğiniz uyumlu ortamı oluşturmanız çok daha kolay olacak.

*YATAK ODASINDA ALANI DOĞRU KULLANMAK

Eğer dar bir yatak odasına sahipseniz dikkat etmeniz gereken en büyük kıstas büyük büyük ölçekli mobilyaları tercih etmektir. Yatak odasını dekore ederken dikkat edilmesi hususlardan biri de alana göre mobilya tercihinde bulunmak. Bunun için de Hillary Yatak Odası tercih edebilirsiniz.

* RENK SEÇİMİ

Yatak odasınde renk seçimini şansa sakın bırakmayın. Sıcak ya da soğuk tonlarda birbirine uygun 3 renk belirleyebilirsiniz. Okyanus mavisi, beyaz ve koyu kahverengi yatak odası için uygun bir renk paleti olabilir. Burada kendi sevdiğiniz renklere yer verirken, bu renklerin birbiri ile uyumuna dikkat etmeyi de göz ardı etmemelisiniz.