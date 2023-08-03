Alevlerden yalınayak kaçarak kurtuldu

Yangın, Kurtuluş Mahallesi 2018 sokak üzerinde bulunan bir apartmanın giriş katında saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.K.'ya ait evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark edenler vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Yangın sırasında evde bulunan B.K. alevlere müdahale ettikten sonra kendini yalınayak dışarı atarak alevlerin arasında kalmaktan son anda kurtulurken, üvey kızı B.A. ise büyük panik yaşadı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri alevlere müdahale ederek söndürürken, evdeki yoğun dumanı tahliye etti. Ekipler yangının çıkış nedeninin belirlenebilmesi için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.