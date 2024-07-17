Alevlerin arasında kaldı, yine de görevini bırakmadı

Bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın, kuvvetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Yangına müdahale eden itfaiye erlerinden biri, alevlerin arasında kalarak büyük bir cesaret örneği gösterdi.

İTFAİYE ERİNİN KAHRAMANLIĞI

Yangına müdahale eden itfaiye eri, alevler arasında kalmasına rağmen büyük bir gayretle yangını söndürmeye çalıştı. Bu anlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Takviye ekiplerin gelmesiyle yangın kontrol altına alınırken, yorgun düşen itfaiye erine vatandaşlar su getirerek destek oldu.

Yangın sırasında mahalle sakinleri ve polis ekipleri de hortumlarla söndürme çalışmalarına katıldı. Doğuyaka Mahallesi'nin eski muhtarı Kemalettin Uluçay, mahallede madde bağımlılarının rahatça dolaştığını ve yangının daha büyük olabileceğini belirtti. Uluçay, "Eroinici burada rahat rahat dolaşıyorsa elbette sahipsiz mahalle," diyerek mevcut muhtarı eleştirdi.

Mahalle sakini Emine Nar Kaya, yangının çıktığı alanın madde bağımlılarının mekanı haline geldiğini söyledi. Kaya, mahalledeki evsizlerin ve madde bağımlılarının yarattığı tehlikeye dikkat çekerek, "Sadece muhtarla değil, hep beraber mahallemizi güzelleştirebiliriz. Ama öncelikle bu evsizler konusuna bir çözüm bulunmasını rica ediyorum," dedi.

Ayşe Doğan isimli bir başka mahalle sakini, bölgede yaşanan güvenlik sorunlarından bıktığını ifade etti. Doğan, "Sahipsiziz burada; saldırıya uğrayanı, hapçısı, evsizi, fuhuş her şey var burada, ormanın içinde. Artık yeter dahi," diyerek tepkisini dile getirdi. Doğuyaka Mahallesi Muhtar Azası Fikret Koç, mahalle muhtarının ve azalarının yangına yardım ettiğini belirtti ve yaklaşık 30 dönüm yerin yandığını söyledi.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı ve söndürüldü. Mahalle sakinleri, yangın sonrası bölgede yaşanan güvenlik sorunlarına çözüm bulunması için yetkililere seslendi.