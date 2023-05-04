Alex de Souza'nın görevine son verildi

Alex de Souza'nın Avai takımıyla teknik direktörlük deneyimi kısa sürdü

Alex de Souza'nın görevine son verildi

Brezilya 2. Futbol Ligi (Serie B) ekiplerinden Avai, teknik direktör Alex de Souza ile yolarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, De Souza ve yardımcılarıyla karşılıklı anlaşmaya varılarak yolların ayrıldığı belirtilerek, 45 yaşındaki Brezilyalı teknik direktöre yeni kariyerinde başarı dilendi.

Daha önce Sao Paulo'nun 20 yaş altı takımını çalıştıran Alex de Souza, sene başında sözleşme imzaladığı Avai'de 18 resmi maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 9 yenilgi yaşadı. Brezilya ekibi, 4 haftası geride kalan ligde ise 3 mağlubiyet ve 1 galibiyetle 16. sırada yer alıyor.

Futbolculuğu döneminde Fenerbahçe'de 2004-12 sezonları arasında forma giyen Alex de Souza, tüm kulvarlarda 344 maçta 171 gol ve 147 asistlik performansıyla kulübün efsane oyuncuları arasına adını yazdırmıştı.
(AA)

Öne Çıkanlar
Sağlıkhane mi ticarethane mi belli değil!
Sağlıkhane mi ticarethane mi belli değil!
Üç Kız Kardeş 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?
Üç Kız Kardeş 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?
Aile 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aile yeni bölüm ne zaman?
Aile 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aile yeni bölüm ne zaman?
TOGG Boğaz Köprüsü'nde arıza yaptı. Görülmesin diye üstü örtüldü
TOGG Boğaz Köprüsü'nde arıza yaptı. Görülmesin diye üstü örtüldü
3 Mayıs Türkçülük Günü nedir? 3 Mayıs Türkçülük Günü nasıl ortaya çıktı?
3 Mayıs Türkçülük Günü nedir? 3 Mayıs Türkçülük Günü nasıl ortaya çıktı?
Tiny House nedir? Tiny House özellikleri neler?
Tiny House nedir? Tiny House özellikleri neler?
Son Haberler
Bilal Erdoğan'ın lüks yattaki kuzu çevirme partisinde yanındaki gizemli ismin kim olduğu ortaya çıktı Güncel
Bilal Erdoğan'ın lüks yattaki kuzu çevirme partisinde yanındaki gizemli ismin kim olduğu ortaya çıktı
Hazar Ergüçlü gönlünü bakın hangi ünlü şarkıcıya kaptırdı Magazin
Hazar Ergüçlü gönlünü bakın hangi ünlü şarkıcıya kaptırdı
Suriyeli din adamından Erdoğan’a oy verin fetvası. Oy kullanacak Suriyelilere çağrı yaptı Güncel
Suriyeli din adamından Erdoğan’a oy verin fetvası. Oy kullanacak Suriyelilere çağrı yaptı
Yılanlar etrafı sardı. Köylüler adım atacak yer bulamıyor Güncel
Yılanlar etrafı sardı. Köylüler adım atacak yer bulamıyor
34 milyon bandrolsüz makaron ele geçirildi: 4 gözaltı Güncel
34 milyon bandrolsüz makaron ele geçirildi: 4 gözaltı
Uzmanı açıkladı: C vitamini cildin yenilenmesini sağlıyor Sağlık
Uzmanı açıkladı: C vitamini cildin yenilenmesini sağlıyor
Manisa'da eski eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis Güncel
Manisa'da eski eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis