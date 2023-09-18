Alex Fenerbahçe'den aldığı serveti açıkladı

2004 yılında Fenerbahçe'ye transfer olan Alex de Souza o dönem kendisine yapan teklifin detaylarını anlattı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Alex Fenerbahçe'den aldığı serveti açıkladı

Editör: Barış Atakan

Fenerbahçe’nin efsane isimlerinden Alex De Souza sarı-lacivertlilere transfer sürecine dair açıklamalarda bulundu.

"KORKUTUCUYDU"
Brezilyalı yıldız UOL’e verdiği röportajda, “Bana önerilen sözleşme korkutucuydu. Bu sözleşmeyi geri çeviremeyeceğim için transfer oldum. 20'den fazla uçak bileti, iki araba, bir ev, maç başı ücretler, asist ödülleri ve daha neler neler... 3 alırken, 8 almaya başladım.

Türkiye'de kontratım bittiğinde 30 yaşındaydım. Artık Avrupa pazarında bir oyuncu değildim. İkinci sınıf bir oyuncu durumuna düşmüştüm. O dönem Borussia Dortmund, Hertha Berlin ve Benfica ile görüştüm. Ancak bu tekliflerin Türkiye'den ayrılmaya değmeyeceği kanısına vardım” ifadelerine yer verdi.

PERFORMANSI
Alex de Souza Fenerbahçe'de geçirdiği 8 sezon boyunca çıktığı 344 maçta 171 gol, 146 asist kaydetti.

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