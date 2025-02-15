Alexa ve Siri'nin çıkışları gecikecek

Amazon ve Apple, dijital asistanlarını daha güçlü hale getirmek için uzun süredir beklenen güncellemelerini duyurdular. Ancak, her iki teknoloji devi de bu ürünleri piyasaya sürmekte zorluklar yaşıyor. Amazon, Alexa’yı yeni nesil yapay zeka özellikleriyle güçlendirmeyi planlıyordu ve 26 Şubat'ta New York’ta bir etkinlik düzenlemeyi hedefliyordu. Ancak, yapılan açıklamalara göre bu etkinlik ve Alexa’nın tanıtımı Mart ayına veya daha sonraya ertelendi. Washington Post’a göre, bu erteleme, Amazon’un yapay zeka tabanlı Alexa'nın henüz hazır olmaması nedeniyle gerçekleştirildi.

Amazon'un büyük Alexa güncellemesi yolda

Apple ise Siri üzerinde köklü değişiklikler yapmak istiyor. Ancak Bloomberg’in haberine göre, Siri’deki yapay zeka yenilikleri mühendislik sorunları ve yazılım hataları nedeniyle beklenmedik bir şekilde gecikiyor. Apple, Nisan ayında duyurulması planlanan bazı yeni Siri özelliklerinin Mayıs’a veya daha sonrasına kadar hazır olmayabileceğini açıkladı. Bu teknik sorunlar, Siri’nin potansiyelindeki önemli bir engel teşkil ediyor.

Her iki şirket de, OpenAI’nin Advanced Voice Mode ve Google’ın Gemini Live gibi yeni nesil sesli yapay zeka asistanlarıyla rekabet etmek için hızla güncellenmiş ürünlerini piyasaya sürmeyi planlıyordu. Ancak, şu ana kadar karşılaşılan zorluklar bu hedeflerin gerisinde kalmalarına neden oldu. Apple ve Amazon, yeni yapay zeka tabanlı asistanlarını geliştirmek için çaba sarf ederken, daha önce duyurdukları zaman dilimlerini aşacak gibi görünüyor.

Google, Gemini'nin hafızasını cilaladı

Bu gelişmeler, dijital asistan pazarında rekabetin ne kadar hızlı bir şekilde değişebileceğini ve şirketlerin bu değişimlere ayak uydurmak için teknolojilerini sürekli olarak güncellemeleri gerektiğini gözler önüne seriyor. Özellikle kullanıcılar, yapay zekâyla daha entegre sesli asistanlardan yüksek performans beklerken, bu teknolojilerin şirketler için ne kadar zorlu bir süreç olduğunu da gösteriyor.