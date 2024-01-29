Aleyna Tilki’den frikik önlemi. Aylar sonra ilk defa konser verdi

Bir süredir sahnelerde görünmeyen şarkıcı Aleyna Tilki, uzun bir aradan sonra kestirdiği kısa saçlarıyla oluşturduğu yeni imajı ile Kıbrıs'ta sevenleriyle bir araya geldi. Kısa bir süre önce saçlarını ilk defa kısa kestiren Tilki, Süper mini elbisesiyle de beğeni topladı.

FRİKİĞE ŞORTLU ÖNLEM

Süper mini elbisesiyle sahneye çıkan ve iddialı seçimiyle kendinden söz ettire Tilki, frikik vermemek için elbisenin altına şort giyerek önlem aldı.

Aleyna Tilki, geçtiğimiz ay sahnelere çıkışının engellendiğini iddia ettiği bir konuşmayı kamuoyuyla paylaşmıştı:

"VİCDANSIZCA ÇALIŞTIRILDIM"

"Varoluşumdan ve duruşumdan dolayı sahnelerimin iptal edildiğini, bazı yerlerden banlandığımı artık zaten biliyorsunuz. Bir de beni çocukluğumdan beri canım pahasına vicdansızca çalıştıran insanlar, bugün daha fazla para kazanmak için beni ait olduğum sahnelerden alıkoymaya çalışıyorlar.

"PARA DEĞİL KONFORUM ÖNEMLİ"

Beni çalıştıranların yanındaki sektörü domine eden sanatçılar da bu durumu en çok destekleyen insanlar. Hem de çok iyi bildiğiniz isimler bunlar. Benim hayatımda sizin hayalinizdeki paradan çok daha büyük bir konforum var, o da ait olduğum yerde şarkı söylemek!"