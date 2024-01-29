Aleyna Tilki’den frikik önlemi. Aylar sonra ilk defa konser verdi

Kaynak: Haber Merkezi
Aleyna Tilki’den frikik önlemi. Aylar sonra ilk defa konser verdi
Konserlerinin engellenmeye çalışıldığını duyuran şarkıcı Aleyna Tilki, uzun bir aradan sonra yeni imajıyla ilk defa sevenleriyle buluştu. Kıbrıs’ta sahne alan şarkıcı, mini elbisesinin altına şort giyerek frikik önlemi aldı.

Bir süredir sahnelerde görünmeyen şarkıcı Aleyna Tilki, uzun bir aradan sonra kestirdiği kısa saçlarıyla oluşturduğu yeni imajı ile Kıbrıs'ta sevenleriyle bir araya geldi. Kısa bir süre önce saçlarını ilk defa kısa kestiren Tilki, Süper mini elbisesiyle de beğeni topladı.

konserlerim-engelleniyor-diyen-aleyna-tilki-16790329-5151-amp.jpg

FRİKİĞE ŞORTLU ÖNLEM

Süper mini elbisesiyle sahneye çıkan ve iddialı seçimiyle kendinden söz ettire Tilki, frikik vermemek için elbisenin altına şort giyerek önlem aldı.

aleyna-3232.jpg

Aleyna Tilki, geçtiğimiz ay sahnelere çıkışının engellendiğini iddia ettiği bir konuşmayı kamuoyuyla paylaşmıştı:

"VİCDANSIZCA ÇALIŞTIRILDIM"

"Varoluşumdan ve duruşumdan dolayı sahnelerimin iptal edildiğini, bazı yerlerden banlandığımı artık zaten biliyorsunuz. Bir de beni çocukluğumdan beri canım pahasına vicdansızca çalıştıran insanlar, bugün daha fazla para kazanmak için beni ait olduğum sahnelerden alıkoymaya çalışıyorlar.

aleyna-tilki2.jpg

"PARA DEĞİL KONFORUM ÖNEMLİ"

Beni çalıştıranların yanındaki sektörü domine eden sanatçılar da bu durumu en çok destekleyen insanlar. Hem de çok iyi bildiğiniz isimler bunlar. Benim hayatımda sizin hayalinizdeki paradan çok daha büyük bir konforum var, o da ait olduğum yerde şarkı söylemek!"

aleyna-tilki-ww.jpg

Son Haberler
Grip aşısı olanlar Alzheimer’a yakalanmıyor mu Sağlık
Grip aşısı olanlar Alzheimer’a yakalanmıyor mu
Kenan Yıldız'a şok sözler: Yedek kulübesinde oturunca daha iyi Spor
Kenan Yıldız'a şok sözler: Yedek kulübesinde oturunca daha iyi
Asgari ücret düştü. Çalışanları kahredecek haber Ekonomi
Asgari ücret düştü. Çalışanları kahredecek haber
Arnavutköy'de kar yağışı etkili oluyor Yerel Haberler
Arnavutköy'de kar yağışı etkili oluyor
Gaziantep’te aile katliamı. Eşini ve kayınbiraderlerini öldürüp intihar etti Yaşam
Gaziantep’te aile katliamı. Eşini ve kayınbiraderlerini öldürüp intihar etti
Moda sohbetleri Damat Tween Youtube kanalında başladı Ekonomi
Moda sohbetleri Damat Tween Youtube kanalında başladı
Hatay'da depremden 357 gün sonra yeni görüntüler ortaya çıktı! Çocukların çığlık sesi evde yankılandı Gündem
Hatay'da depremden 357 gün sonra yeni görüntüler ortaya çıktı! Çocukların çığlık sesi evde yankılandı