Aleyna Tilki ve Serel Yereli boğazda denize girdi. Akıntının olduğu noktada denize atlayan ikili zor anlar yaşadı

Aleyna Tilki ve Serel Yereli boğazda denize girdi. Akıntının olduğu noktada denize atlayan ikili zor anlar yaşadı
Hatice Özen
Aleyna Tilki ve Serel Yereli, İstanbul Boğazı'nın ferahlatıcı sularına girdiler. Bu özel anı, sosyal medya hesapları üzerinden takipçileriyle paylaştılar.
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Aleyna Tilki ve Serel Yereli boğazda denize girdi. Akıntının olduğu noktada denize atlayan ikili zor anlar yaşadı 1

Sahne performanslarına getirilen kısıtlamalar hakkında konuşan Aleyna Tilki, sosyal medya gönderileriyle dikkat çekmeye devam ediyor.

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Aleyna Tilki ve Serel Yereli boğazda denize girdi. Akıntının olduğu noktada denize atlayan ikili zor anlar yaşadı 2

"Bodrum Masalı" dizisiyle tanınan Serel Yereli ise, uzun süre Londra'da yaşadıktan sonra yakın zamanlarda Türkiye'ye geri dönüş yaptığını açıkladı.

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Aleyna Tilki ve Serel Yereli boğazda denize girdi. Akıntının olduğu noktada denize atlayan ikili zor anlar yaşadı 3

İki samimi arkadaş, son yaptıkları paylaşımlarla gündeme geldiler.

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Aleyna Tilki ve Serel Yereli boğazda denize girdi. Akıntının olduğu noktada denize atlayan ikili zor anlar yaşadı 4

Tilki ve Yereli, İstanbul Boğazı'nın soğuk sularına dalış yaparak yazın başlangıcını ilan ettiler.

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Aleyna Tilki ve Serel Yereli boğazda denize girdi. Akıntının olduğu noktada denize atlayan ikili zor anlar yaşadı 5

Nisan ayında mevsimi açan bu ikili, suya atlayışlarını sosyal medya hesaplarından paylaştılar.

Yereli, paylaşımına "Boğaz'ın suları çok soğuk" yorumunu ekledi.

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Aleyna Tilki ve Serel Yereli boğazda denize girdi. Akıntının olduğu noktada denize atlayan ikili zor anlar yaşadı 6

Aleyna Tilki de, "Boğaz'da yazlık sezonu başlattık" ifadesini kullandı.

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Aleyna Tilki ve Serel Yereli boğazda denize girdi. Akıntının olduğu noktada denize atlayan ikili zor anlar yaşadı 7
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Aleyna Tilki ve Serel Yereli boğazda denize girdi. Akıntının olduğu noktada denize atlayan ikili zor anlar yaşadı 8
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Aleyna Tilki ve Serel Yereli boğazda denize girdi. Akıntının olduğu noktada denize atlayan ikili zor anlar yaşadı 9
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