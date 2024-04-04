Aleyna Tilki ve Serel Yereli boğazda denize girdi. Akıntının olduğu noktada denize atlayan ikili zor anlar yaşadı

Sahne performanslarına getirilen kısıtlamalar hakkında konuşan Aleyna Tilki, sosyal medya gönderileriyle dikkat çekmeye devam ediyor.
"Bodrum Masalı" dizisiyle tanınan Serel Yereli ise, uzun süre Londra'da yaşadıktan sonra yakın zamanlarda Türkiye'ye geri dönüş yaptığını açıkladı.
İki samimi arkadaş, son yaptıkları paylaşımlarla gündeme geldiler.
Tilki ve Yereli, İstanbul Boğazı'nın soğuk sularına dalış yaparak yazın başlangıcını ilan ettiler.
Nisan ayında mevsimi açan bu ikili, suya atlayışlarını sosyal medya hesaplarından paylaştılar.
Yereli, paylaşımına "Boğaz'ın suları çok soğuk" yorumunu ekledi.
Aleyna Tilki de, "Boğaz'da yazlık sezonu başlattık" ifadesini kullandı.