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Ali Babacan'dan Erdoğan'a flaş tepki. Kahroluyorum

Ali Babacan, ailesinden uzakta üniversite öğrenimi gören öğrencilere şehirlerarası ulaşım desteği verileceğini duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan'a flaş bir tepki gösterdi.

Haber Giriş: 10 Ekim 2022 Pazartesi - 22:46
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Ali Babacan, ailesinden uzakta üniversite öğrenimi gören öğrencilere şehirlerarası ulaşım desteği verileceğini duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan'a flaş bir tepki gösterdi

Ali Babacan'dan Erdoğan'a flaş tepki. Kahroluyorum
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının ardından "Ailelerinin yaşadığı şehirlerden uzakta eğitim-öğretim gören üniversite öğrencilerimize, yılda iki kez ulaşım desteği sağlayacağız" açıklamasını yaptı.

Erdoğan'ın müjde diye duyurduğu "öğrencilere ulaşım desteğine "DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan tepki geldi. 

Twitter'dan Erdoğan'ın açıklamasını alıntılayan Babacan, şu paylaşımı yaptı: "Böyle bir vaadi gördüğüme kahroluyorum. Çok değil 7-8 sene evvel yurtdışına eğitime gidecek gençlere desteği konuşuyorduk. Şimdi şehirler arası ulaşım için destek vermeyi gururla müjdeliyor Cumhurbaşkanı... Bu ülkenin evlatları bunu hak etmiyor" diye konuştu.

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Ateş oğlu 20.10.2022
10.10.2022 22:56
Sayın babacan internet üzerinden değil bildiklerinizi meydanlarda söyleyin 6 lı masadaki herkes tivittir degil kimse okumuyor meydanlarsizleri bekliyorAtes  
 
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