Ali Babacan'dan Erdoğan'a flaş tepki. Kahroluyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının ardından "Ailelerinin yaşadığı şehirlerden uzakta eğitim-öğretim gören üniversite öğrencilerimize, yılda iki kez ulaşım desteği sağlayacağız" açıklamasını yaptı.

Erdoğan'ın müjde diye duyurduğu "öğrencilere ulaşım desteğine "DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan tepki geldi.

Twitter'dan Erdoğan'ın açıklamasını alıntılayan Babacan, şu paylaşımı yaptı: "Böyle bir vaadi gördüğüme kahroluyorum. Çok değil 7-8 sene evvel yurtdışına eğitime gidecek gençlere desteği konuşuyorduk. Şimdi şehirler arası ulaşım için destek vermeyi gururla müjdeliyor Cumhurbaşkanı... Bu ülkenin evlatları bunu hak etmiyor" diye konuştu.