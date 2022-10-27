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29 Ekim'de toplu ulaşım ücretsiz olacak mı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda İstanbul, Ankara ve İzmir'de bazı toplu taşıma araçları ücretsiz olacağı Resmi Gazete'yle duyuruldu.

Haber Giriş: 27 Ekim 2022 Perşembe - 08:46
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29 Ekim'de toplu ulaşım ücretsiz olacak

29 Ekim'de toplu ulaşım ücretsiz olacak mı
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Cumhurbaşkanlığının 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'ndaki kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle üç büyük şehirde bazı toplu ulaşım araçlarının ücretsiz hizmet vereceği belirtildi.

Buna göre, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda, vatandaşlar Ankara'da Başkentray, İstanbul'da Marmaray ve İzmir'de İZBAN seferlerinden ücretsiz olarak faydalanabilecek.

 

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