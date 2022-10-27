﻿29 Ekim'de toplu ulaşım ücretsiz olacak mı

Cumhurbaşkanlığının 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'ndaki kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle üç büyük şehirde bazı toplu ulaşım araçlarının ücretsiz hizmet vereceği belirtildi.

Buna göre, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda, vatandaşlar Ankara'da Başkentray, İstanbul'da Marmaray ve İzmir'de İZBAN seferlerinden ücretsiz olarak faydalanabilecek.