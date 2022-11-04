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Ali Babacan'dan canlı yayında bomba referandum itirafı. Keşke konuşsaydım

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 2017 referandumuna ilişkin dikkat çeken bir itirafta bulundu. Babacan; "Büyük bir helalleşme ihtiyacı hissediyorum" dedi.

Haber Giriş: 4 Kasım 2022 Cuma - 18:30
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Deva Partisi lideri Ali Babacan'dan canlı yayında 2017 referandumu itirafı. Keşke konuşsaydım

Ali Babacan'dan canlı yayında bomba referandum itirafı. Keşke konuşsaydım
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Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, Karar TV canlı yayınında 2017 referandumuna ilişkin dikkat çeken ifadelerde bulundu.

“BÜYÜK BİR HELALLEŞME İHTİYACI HİSSEDİYORUM”

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçişin yolunu açan 2017 referandumu için "Büyük bir helalleşme ihtiyacı hissediyorum" dedi.

“KEŞKE KONUŞSAYDIM”

"2017 referandumunda keşke konuşmama kararımı bozup konuşsaydım" diyen Babacan "Millete 'Bu iş yanlış, memleketin başını belaya sokacağız' diye anlatsaydım" ifadelerini kullandı.

İşte o anlar:

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