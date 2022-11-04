Ali Babacan'dan canlı yayında bomba referandum itirafı. Keşke konuşsaydım

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, Karar TV canlı yayınında 2017 referandumuna ilişkin dikkat çeken ifadelerde bulundu.
“BÜYÜK BİR HELALLEŞME İHTİYACI HİSSEDİYORUM”
Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçişin yolunu açan 2017 referandumu için "Büyük bir helalleşme ihtiyacı hissediyorum" dedi.
“KEŞKE KONUŞSAYDIM”
"2017 referandumunda keşke konuşmama kararımı bozup konuşsaydım" diyen Babacan "Millete 'Bu iş yanlış, memleketin başını belaya sokacağız' diye anlatsaydım" ifadelerini kullandı.
İşte o anlar:
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