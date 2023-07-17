Ali Babacan ÖTV zammına isyan etti: Erdoğan vatandaşın nefesini kesiyor. İğneden ipliğe her şeye zam gelecek

Editör: Ersoy ÖZDEM

Seçimin sonrası ekonomi yönetimin aldığı karar ile asgari ücrete ara zam yapıldı ancak vatandaş daha maaşını alamadan market ve pazardaki her ürünün fiyat etiketi güncellendi. Dün ise son olarak akaryakıt ve doğal gazdan alınan Özel Tüketim Vergisi’ne (ÖTV) de zam yapıldı.

Akaryakıta gelen ÖTV zammıyla benzinde ve motorinde 5 lira, LPG'de 4 lira artış yaşanırken ekonomistler zamların akaryakıt ve doğal gazla sınırlı kalmayacağına çarşıdan pazara etiketlere yansıyacağını aktardı.

KRT TV'ye konuk olan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Resmi Gazete'de yayımlanan akaryakıttaki ÖTV zammına tepki göstererek, enflasyonun artacağına dikkat çekti.

'ERDOĞAN VATANDAŞIN NEFESİNİ KESİYOR'

''Erdoğan akaryakıt ÖTV‘sini artırarak hatalarının bedelini yine milletimize ödetiyor.'' diyen Babacan, programda şu ifadeleri kullandı:

Erdoğan akaryakıt ÖTV‘sini artırarak hatalarının bedelini yine milletimize ödetiyor. Kronik enflasyon dönemini bitirmek yerine vatandaşın nefesini kesiyor.

İki gün önce “Üzülerek söylüyorum ki yılın en düşük enflasyonu bugün yaşanıyor” demiştim. Bu vergi artışlarından sonra iğneden ipliğe her şeye zam gelecek, enflasyon daha da tırmanacak.

Bugün market etiketlerinde, dükkan vitrinlerinde, benzinci tabelalarında Türkiye’nin çok kötü yönetildiği yazıyor.

Bir kere daha altını çiziyorum:

Erdoğan sebep, hayat pahalılığı sonuç.