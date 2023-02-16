Babacan Şanlıurfa'da depremzedeleri ziyaret etti

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde, yıkılan binaları inceledi, depremzede vatandaşlarla görüştü.

Basın mensuplarına açıklama yapan Babacan, depremde yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diledi.

Depremden etkilenen illeri ziyaret ettiklerini anlatan Babacan, "Gerçekten yıkım çok büyük. Yakın tarihimizin en büyük afetiyle karşı karşıyayız." dedi.

Babacan, görüştükleri depremzedelerin kendilerinden konteyner talebinde bulunduklarını ifade ederek, hijyen konusunun önemine dikkati çekti. Ali Babacan, seyyar tuvaletin bölge için önemli olduğunu söyledi.

Partileri tarafından depremin ilk gününden itibaren yardım toplanmaya başlandığını aktaran Babacan, kendi depolarını oluşturduklarını ve 200 tırı geçen yardımları depremzedelere ulaştırdıklarını belirtti.

Babacan, Türkiye'nin geçmişte zor günleri bir ve beraber olarak aştığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bu ülke büyük bir ülke, milletimiz sağduyusu, basireti çok yüksek bir millet. Metaneti çok yüksek bir millet, bu topraklarda nice zorluklar çektik, nice zor dönemler yaşadık ama milletçe omuz omuza verdiğimiz zaman hepsinin üstesinden geldik. Belki zor dönemler oldu ama her defasında ayağa kalktık, yine Türkiye bu zor dönemi de aşacaktır, yine millet olarak ayağa kalkacağız, koşmaya başlayacağız. Benim en ufak şüphem yok. Yeter ki bu birlik beraberlik ruhunu yitirmeyelim, milletçe hep beraber el ele verelim."

Daha sonra Eyyübiye ilçesine geçen Babacan, burada çadırda kalan depremzedelere "geçmiş olsun" dileklerini iletti. (AA)