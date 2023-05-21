Ali Babacan: Sokak sokak, kapı kapı çalışmaya devam edeceğiz

Ankara'da vatandaşlarla buluşan Babacan, sosyal medya hesabından “Son bir hafta sokak sokak, kapı kapı çalışmaya devam edeceğiz” paylaşımında bulundu.

Ali Babacan: Sokak sokak, kapı kapı çalışmaya devam edeceğiz

DEVA lideri Babacan, Ankara’da vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşlarla seçimlere dair konuşan Babacan sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, “Son bir hafta sokak sokak, kapı kapı çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

“SOKAK SOKAK, KAPI KAPI ÇALIŞMAYA DEVAM”

Ali Babacan, bugün Ankara’nın Etlik semtinde vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşlarla sohbet ederken çekilen fotoğraflarını Twitter hesabında paylaşan Babacan, şunları kaydetti:

“Bugün Etlik’te vatandaşlarımızla buluştum. 28 Mayıs’ta, zenginlik ve huzur için adayımız Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermeleri gerektiğini anlattım. Son bir hafta sokak sokak, kapı kapı çalışmaya devam edeceğiz.”

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