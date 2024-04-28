Bayrampaşa'da uyuşturucu operasyonu

Kaynak: AA
Bayrampaşa'da uyuşturucu operasyonu
Bayrampaşa'da uyuşturucu operasyonu yapıldı. Operasyonda gözaltına alınan 4 kişiden ikisi tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Kartaltepe Mahallesi'ndeki bir adreste uyuşturucu madde ticareti yapıldığının tespit edilmesi üzerine operasyon gerçekleştirildi.

Adresteki aramada, 10,62 kilogram bonzai, 146 gram uyuşturucu madde, 1009 sıvı uyuşturucu emdirilmiş peçete, hassas terazi ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 14 bin 245 lira ele geçirildi.

Düzenlenen operasyonda İ.Ü, G.Ü, C.P. ve B.D. gözaltına alındı.

Şüphelilerin sorgulamasında, C.P'nin "hırsızlık" suçundan 4 sene 2 ay kesinleşmiş hapis cezasının olduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.D. ve C.P. tutuklanırken, diğerleri hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

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