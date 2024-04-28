Hakan Çalhanoğlu parladı

İtalya Serie A'da şampiyonluğunu garantileyen Inter, evinde orta sıralarda bulunan Torino'yu ağırladı.
Mücadele, 2-0'lık Inter galibiyeti ile sona erdi.
HAKAN ÇALHANOĞLU PARLADI
Milli yıldızımız Hakan Çalhanoğlu, maça damgasını vurdu ve attığı iki golle takımına galibiyeti getirdi.
Hakan, 56. dakikada ve 60. dakikada penaltıdan attığı gollerle maçın adamı oldu.
Torino'da Tameze, 49. dakikada kırmızı kart gördü ve oyun dışında kaldı.
TARAFTARLAR YIKILDI
Hakan Çalhanoğlu'nun attığı goller sonrası Inter taraftarı büyük bir sevinç yaşadı.
Tüm taraftarlar koltuklardan aşağı doğru inerek tribünde kutlama yaptı.
Bu sonuçla Inter puanını 89'a yükseltti.
Torino ise 49 puanla 10. sırada kaldı.
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