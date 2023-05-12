Ali Babacan'dan AKP seçmenlerine: Devletin ve ekonominin ehil ellerde idare edilmesi için bize güç verin

DEVA Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı Ali Babacan, geçmişte AKPye oy veren vatandaşlara bir çağrıda bulundu.

14 Mayıs seçimleri öncesinde sosyal medya hesaplarında canlı yayın yapan Ali Babacan, “Pazartesi inşallah yepyeni bir Türkiye’ye uyanacağız. Bu yeni Türkiye’de, devletin ve ekonominin ehil ellerde idare edilmesi için bize güç verin. Unutmayın, ben bildiğiniz Ali’yim. Yıllarca Hazinenin başında durup, tek kuruş harama-haksızlığa bulaşmayan, sizin hakkınızı gözü gibi koruyan Ali” dedi.

“Öfkeyi değil, sevgiyi seçin” ifadelerini kullanan Babacan, “Tıpkı 21 yıl önceki gibi; gelin bir kere daha, yine beraberce, yine sizlerle el ele; hak için, adalet için sandıkta sessiz devrimi gerçekleştirelim” diye konuştu.

Erdoğan’ın her türlü iftirada bulunduğunu söyleyen Babacan, “Erdoğan’ı desteklerseniz hiçbir şey düzelmeyecek, her şey daha kötüye gidecek” dedi. Babacan, AKP için “Orası, benim genç yaşımda kurucusu olduğum parti değil artık” ifadelerine yer verdi.

Ali Babacan’ın çağrısı şu şekilde oldu:

"GERİ KALAN AK PARTİLİLER NAMUSLU, GÜZEL, ÇALIŞKAN İNSANLARDIR"

“Bu iktidarı destekleyen; torpille, haksız kazançla, adrese teslim ihalelerle, kolay paralarla zenginleşmiş bir kesim var ülkemizde. Bunların müdürleri, sekreterleri, çocukları, damatları, gelinleri… Hepsini toplasanız bir avuç insan. Geri kalan AK Partililer, namuslu, güzel, çalışkan insanlardır. Ben bunu iyi biliyorum.”

"KARDEŞLERİMİZ BÜYÜK BİR İKİLEM YAŞIYOR"

“Bu kardeşlerimizin bir kısmı bugünlerde büyük bir ikilem yaşıyor, görüyorum. Bir yanda uzun yıllardır destekledikleri, onlara vaktiyle güzel günler yaşatmış, özgürleştirmiş bir ‘iktidar dönemi’ var. Öbür tarafta, savunduğu değerlerden, ilkelerden vazgeçmiş; bir kısım zengini daha da zengin ederken, halkın büyük kısmını fakirleştirmiş; liyakatsiz insanların öbeklendiği bir ‘iktidar dönemi’ var. Geçmişteki Erdoğan’ın hatırına, bugünkü Erdoğan’a bir kez daha ‘oy versem mi, yoksa vermesem mi’ diye kararsız kalan çok insan var, görüyorum.”

"BEN, BİLDİĞİNİZ ALİ"

“Çok kişi soruyor: ‘Neden CHP ile ittifak yaptın? Neden Kılıçdaroğlu’na destek veriyorsun?’ Ben sizin desteğinizle, genç yaşta, daha 35’imde bakan oldum. Hazinemizin başına geçtim. Dışişleri Bakanlığı yaptım. Avrupa Birliği Başmüzakereciliği yaptım. 2002’de, 2007’de, 2011’de verdiğiniz oylara, emanetinize gözüm gibi baktım. Siz gördünüz, siz tanık oldunuz: Beni en iyi siz bilirsiniz. Emanete hıyanet etmediğimi, asla etmeyeceğimi en iyi siz bilirsiniz. Ben bildiğiniz Ali. Harama bulaşmayan, sizin hakkınızı gözü gibi koruyan…”

"KİŞİ BAŞI MİLLİ GELİRİMİZİ 3 KATTAN FAZLA ARTIRDIK"

“O yıllarda ekibimizle beraber çok çalıştık. Kişi başı milli gelirimizi 3 kattan fazla artırdık. Çoğunuz maaşlarınızla huzur içinde geçindiniz. Araba aldınız, belki ev aldınız. Memur kardeşlerim, emekli ikramiyesini beklemeden, uygun imkanlarla aldı hem de. Enflasyon tek haneye düştü. Yıllarca da tek hanede devam etti. Başka ülkelerle olan ilişkilerde, sizlerin hakkını yedirmedim. Başınızı bir kez dahi öne eğdirmedim. Hepsini biliyorsunuz.”

"EN ÇOK GENÇLERE ÜZÜLÜYORUM"

“Gençler zaten eski videolarda izledikleri Türkiye ile, yaşadıkları Türkiye arasındaki farkı herkesten daha iyi görüyor. En çok da onlar için çok üzülüyorum. Gençlerin hayatlarından çalınan yılların farkındayım. Onların umutsuz olduğunu görmek beni kahrediyor. Gençlere bir ‘gençlik’ borcumuz var.”

"CEKETİMLE ÇALIŞMAYA BAŞLADIĞIM ODAMDAN CEKETİMİ ALIP ÇIKTIM"

“Biz yıllarca, Türkiye’yi özgür, demokratik, kimsenin ayrımcılığa uğramadığı, zengin bir ülke yapmak için çok çalıştık. Ama sonra başka şeyler oldu. Çok iyi biliyorsunuz: Ben sadece ceketimle çalışmaya başladığım odamdan, yine ceketimi alıp çıktım. Tek bir haksızlığa da yolsuzluğa da bulaşmadığımı en iyi siz gördünüz.”

"ORASI, BENİM GENÇ YAŞIMDA KURUCUSU OLDUĞUM PARTİ DEĞİL ARTIK"

“Ben artık orada değilim. Kurucusu olduğum, gençliğimin en verimli yıllarını verdiğim partimden ayrıldım. Neden diye hiç düşündünüz mü? Çünkü orası, benim genç yaşımda kurucusu olduğum parti değil artık. Alakası yok. Erdoğan, Keçiören’deki o mütevazi evde oturan kişi mi? Yolsuzluklar aldı başını gitti… Görüyorsunuz. Haksızlık, adaletsizlik her yerde… Biliyorsunuz. Bunu, elini vicdanına koyan her AK Parti seçmeni görüyor aslında.”

"TERÖRİSTLERİN VİDEOLARINI KESİP YAPIŞTIRARAK MİLLETE İZLETİYORLAR"

“Açıkça yalan söyleyerek, montajlanmış görüntüler eşliğinde iftiralar atarak kafanızı karıştırmak istiyorlar. Çarpıtılmış konuşmaları, video kesitlerini, WhatsApp gruplarından, sosyal medyadan, hatta meydanlarda dev ekranlardan yayıyorlar. Hiç utanmadan, teröristlerin videolarını kesip yapıştırarak gerçek olmayan görüntüleri miting alanlarında millete izletiyorlar. Bizim vergilerimizle maaşa bağladıkları troller, bütün gün bu yalanları tekrar ediyorlar.”

"HİÇ ALLAH’TAN KORKMADAN İFTİRA ATIP YALAN KONUŞUYORLAR"

“Hayret ediyorum; sabah akşam kutsal dinimizi siyasetlerine alet edenler, nasıl oluyor da hiç Allah’tan korkmadan, böyle açıkça iftira atıp yalan konuşuyorlar. Onlar adına, ben utanıyorum yahu. Arkadaşlar, bizim siyaset anlayışımızda yalan olmaz, iftira olmaz. Olamaz. Siyaset yapmak için, insanlıktan çıkılmaz.”

"BENİ DUYUN!"

“Taksicisinden kuaförüne, tornacısından bakkalına, doktorundan avukatına, kadın-erkek, Türkiye’nin bel kemiği milyonlarca insan… Sizler beni duyun! İçiniz rahat değil biliyorum. Siz de gece yatınca, ‘Önümüzdeki 5 yıl bu kafayla ekonomi nasıl gider?’ diye düşünüyorsunuz. Pazartesi günü yine işlerinize gideceksiniz, yine kontak anahtarını çevirecek, yine kepenkleri açacaksınız. Allah’ın bildiğini, birbirimizden saklamanın lüzumu yok. Hepiniz farkındasınız: Bugünkü iktidar, ülkeyi yönetme kabiliyetini yitirdi. Bugün artık, ekip çalışmasına inanmayan, kimseyi dinlemeyen, günü kurtarmaya çalışan, Merkez Bankası’nın rezervlerini boşaltıp, koca kurumu borca sokan bir yönetim var.”

"ERDOĞAN ARTIK ÖFKESİNE HÂKİM OLAMIYOR"

“Erdoğan artık öfkesine hâkim olamıyor. Yanında onu sakinleştirecek güçte bir kimse de kalmadı. Görüyorsunuz, tek imza ile ülkeyi yönetmeye başladığı 2018’den beri ekonomi dibe vurdu. Gerçek durum ne kadar kötü, onu bile göremiyoruz. Şeffaflık yok, veriler gizleniyor veya makyajlanarak açıklanıyor. Rakamlarla oynuyorlar; gözümüzün gördüğünden çok farklı bir tablo çizmeye çalışıyorlar. Hiçbir seçimde yapılmayan popülizm bu seçimde yapılıyor.”

"ESKİ BAŞARILARIN YAKININDAN BİLE GEÇEMİYOR"

“Kendisi bana Bebecan diyor ama, o eski günlerin başarılarının yakınından bile geçemiyor. Hatırlayın, bundan önce her seçimde grafikler gösterirdi. Ekonomide şöyle yükseldik diye. Bu seçim elinde hiçbir grafik yok. Dün savunduklarını bugün kötülüyor, dün kızdıklarını bugün vaat diye açıklıyor.”

"HER TÜRLÜ İFTİRA VAR"

“Seçimi kaybetme korkusuyla her geçen gün hırçınlaşıyor. İnsanları gerçek olmayan tehditlerle korkutuyor. Teröristlerle berabersiniz diye iftira atıyor. ‘Kazanımlarınızı kaybedersiniz’ diyerek tehdit ediyor. Yok gazı-petrolü kapatacaklar, yok İHA’ları SİHA’ları durduracaklar, her türlü iftira var.”

"ERDOĞAN’I DESTEKLERSENİZ HER ŞEY DAHA KÖTÜYE GİDECEK"

“Unutmayın ki, bu seçimde tekrar Erdoğan’ı desteklerseniz, kendisinin gelmiş olduğu bugünkü durumunu onayladığınız, devamını istediğiniz anlamına gelecek. Hiçbir şey düzelmeyecek. Her şey, inanın daha kötüye gidecek."

"ÖFKEYİ DEĞİL, SEVGİYİ SEÇİN"

“Sizi korkutanı değil; çok daha güzel günlerin sözünü vadedeni seçin! Öfkeyi değil, sevgiyi seçim. Korkuyu değil, umudu seçin. Bunun için harıl harıl çalışan, parlamenter sistemle ilgili anayasa değişikliğini hazırlayan, 2300 maddelik ortak politikalar metni üzerinde uzlaşan, dürüst ve ehil kadroları seçin.”

"TEMİZ İNANÇLARINIZI İSTİSMAR EDENLERE ARTIK İTİBAR ETMEYİN"

“Size hem zengin hem güçlü hem güvenli hem de huzurlu bir Türkiye vaat eden Millet İttifakı’nı seçin. Ellerindeki imkanları kaybetmemek, kurdukları rant düzenini bozmamak için, sizin temiz inançlarınızı, güveninizi istismar edenlere artık itibar etmeyin.”

"UNUTMAYIN, BEN BİLDİĞİNİZ ALİ’YİM"

“Ben; sizin sağduyunuza, muhakemenize, ülkeniz ve aileniz için en doğru kararı vereceğinize inanıyorum. Bizler, yarının Türkiye’sinde sizin sesiniz olmak için yola çıktık. Pazartesi inşallah yepyeni bir Türkiye’ye uyanacağız. Bu yeni Türkiye’de, devletin ve ekonominin ehil ellerde idare edilmesi için bize güç verin. Unutmayın, ben bildiğiniz Ali’yim. Yıllarca Hazinenin başında durup, tek kuruş harama-haksızlığa bulaşmayan, sizin hakkınızı gözü gibi koruyan Ali.”

"SESSİZ DEVRİMİ GERÇEKLEŞTİRELİM"

“Size söz veriyorum: Tıpkı geçmişte olduğu gibi, yine emanetinize sonuna kadar sahip çıkacağım. Tıpkı 21 yıl önceki gibi; gelin bir kere daha, yine beraberce, yine sizlerle el ele; hak için, adalet için sandıkta sessiz devrimi gerçekleştirelim. Hepinize hayırlı bereketli işler, sağlıklı ve mutlu günler dilerim.”