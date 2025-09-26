Ali Babacan'dan dikkat çeken Trump- Erdoğan yorumu: Türkiye bu kadar ezik bir ülke değil

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD'de bir araya gelmesi gündemdeki yerini koruyor. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan konuyla ilgili İsmail Saymaz'a konuştu. Babacan, ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sandalyesinin tutmasının abartıldığını, Türkiye'nin bu kadar ezik bir ülke olmadığını söyledi.

"HADSİZLİK"

DEVA Partisi lideri, "Türkiye'nin de aralarında bulunduğu ülkelerin Trump'la görüşmek için adeta yalvardığı" yönündeki ifadeleri "hadsizlik" olarak değerlendirdi. Dışişleri Bakanının çıkıp “Böyle bir şey doğru değil” demesi gerektiğini altını çizdi.

Ankara'nın buna sessiz kalmasını da eleştiren Babacan, "İki tarafta da otokrat liderler olunca, işin magazin kısmı ön plana çıkıyor." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE CUMHURİYETİ BU KADAR EZİK BİR ÜLKE DEĞİL"

"O ne dedi, şu şurada bekledi, masanın şurasına oturdu, koltuğunu tuttu… İktidar medyasına baktığımda üzülüyorum." diyen Babacan Türkiye Cumhuriyeti'nin bu kadar ezik bir ülke olmadığını vurgulayarak "Trump'ın bizim Cumhurbaşkanını bilmem nereye oturtması onun değerini düşürmez de. Neyse odur değeri. Buralardan güç ya da ABD Türkiye Büyükelçisi Tom Barrack'ın ifadesiyle meşruiyet devşirmek iktidar basını adına da üzücü" ifadeleriyle dikkat çekti.

"MALUMUN İLANI..."

Babacan, Saymaz'ın "Trump, basın karşısında “Erdoğan’dan Brunson'ı istedim, gönderdi.” Türkiye'den telefonla adam aldığını dünyanın gözü önünde ve Erdoğan'ın yanında itiraf etmesi Türk yargısı ve biz Türk vatandaşları için incitici değil mi?" sorusuna "Malumun ilanı, maalesef." yanıtı vererek yargının iktidarın baskısı altında hareket etmek zorunda kaldığını vurguladı.

"CUMHURBAŞKANININ TALİMATIYLA İNSANLAR TUTUKLANABİLİYOR"

Babacan'ın "Türkiye'de aslında yargı bağımsız değil, Cumhurbaşkanının talimatıyla insanlar tutuklanabiliyor ya da serbest bırakılabiliyor." değerlendirmesi de dikkat çekti.

Beyaz Saray'daki zirve için CHP'den ilk yorum! Tek tek saydı: 'Bu nasıl bir utançtır'

Özgür Özel'den çarpıcı açıklama: Komisyon Cumhur İttifakı'nın tapulu malu değil

Son anket gündem oldu! Erdoğan, Mansur Yavaş anketinde bakın kim önde