Özgür Özel'den çarpıcı açıklama: Komisyon Cumhur İttifakı'nın tapulu malu değil

Özgür Özel, İmamoğlu'na bilirkişi davası sonrası Silivri'de açıklamalar yaptı. Özel, 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’in tedbiren görevden alınmasına yapılan itirazı reddetmesiyle ilgili konuştu. Mahkemenin kararına göre, Gürsel Tekin ve kayyum heyeti göreve devam edecek.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, mahkemenin ret kararına tepki göstererek "Mazbatamızla birlikte il başkanımız resmen göreve başlayacak. 45. Asliye kumda oynamaya devam etsin." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmesiyle ilgili de konuşan Özel'in 'Türkiye müttefikten müşteriye dönüştü. Trump beni o kadar övse yerin dibine girerim.' çıkışı dikkat çekti.

Özgür Özel'in açıklamalarından önemli başlıklar şöyle

'KAYYUM HAKİMİNE DAVA AÇACAĞIZ'

-Cumhur İttifakı'nın tapulu malu değil. Komisyondan kalkalım diye her şeyi yapıyorlar. Kayyum hakimine dava açacağız. CHP'ye anketlere göre destek 3 katına çıkmış durumda. Pozisyonumuzda İmamoğlu da dahil herangi bir değişiklik yok.

-Ben Erdoğan'a Meclis'te yaptığımız görüşmelerde de Filistin konusunda cesur olması gerektiğini söylemiştim. Erdoğan Filistin konusunda bir kelime etmedi.

-Sumud filosu korunmalı. İspanya ve İtalya sahip çıkıyor ama bizimkiler çıkmıyor.

TRUMP-ERDOĞAN GÖRÜŞMESİ

-Türkiye müttefikten müşteriye dönüştü. Yağlı müşteri. Kovayı doldurdu. 3 ayda bir size randevu verir.

-Trump, vergilerden hediye paketi yapmış götürdü. Görüşmede doğalgaz var, Ruhban Okulu var, ama Filistin'in F'si yok...

-Bir hediye paketi fiyonk yapmış, vergileri götürdü. Botaş Rusya'dan anlaşma var. Terk etmenin müeyyideleri var. Görece Amerika'dan gemiyle LNG taşımaya göre düşük maliyet var. 50 milyar dolarlık sizden doğalgaz da alacağız. 300 dedim. 225'ini Türk Hava Yolları doğruladı. Amerika'da borsaya bilgiler veriyor. Boeing siparişi de tamam. Öbür taraftan nadir toprak elementleriyle ilgili çalışmalar Türkiye'den bu kıymetli ve Türkiye'nin geleceği için çok önemli elementlerin Trump'a peşkeş çekilmesi noktasında hazırlıklar tamam. Nükleer enerji işbirliği Türkiye'de olana itiraz ediliyor. Nükleer enerji işbirliği yapıyor. O da tamam. Heybeli Ada'da Ruhban Okulu meselesi var. O da tamam. Bunun yanında ne aldın oradan gelirken? Ne aldın? Müjdelenen şeyi alıyor.

ERDOĞAN'IN TRUMP'TAN NE ALDIĞINI ALDIĞINI AÇIKLADI

-Bakın gidiyoruz görüşmeye. Trump daha bir şey indirmemiş. Bizimki vergilerin hepsini indirdi gitti. Masaya bir şey koy. Hediye paketi yapmış vergileri. Emekliye para yok, asgari ücret diye para yok. Trump'ın vergilerinden fedakarlık yaptı.

-Günün sonunda elimizde daha ABD'ye gitmeden kaldırılan gümrük vergileri var.

-Trump memleketin de meşruiyetininin olmadığını belirterek, Erdoğan'a 'Hileli seçimi en iyi o bilir' diyor. Demokratik yönetmiyorsa meşruiyet yok. Verirsen nadir elementleri, nükleeri adam sana ağzıyla meşuriyet verir.

'TRUMP BENİ O KADAR ÖVSE YERİN DİBİNE GİRERİM'

-Trump beni o kadar övse yerin dibine girerim.

-Meşuriyet Trump'ın demesiyle oluyor mu? Aklınıza başınıza toplayın. Meşruiyet milletten alınır.

-Türkiye'de seçimlerde meşruiyet olmadığını gösterdi zaten. O günden bugüne de meşruiyet olur mu? ABD'de ülkenin zaten değeri yoktu. ABD meşruiyet verse ne olur vermese ne olur? Millet vermeli.

